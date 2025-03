米メジャー・ドジャースの公式TikTokが2025年3月28日、選手の球場入り動画を公開。愛犬・デコピンを連れた大谷翔平選手の姿に反響が寄せられている。

スポーティーなセットアップで大谷選手登場

「Opening Day LA is here!(LAの開幕日がやってきた!)」として公開されたのは、選手達が球場入りする動画。トップバッターで登場したのが白Tシャツにスポーティーなセットアップ、キャップを後ろに被った大谷選手で、右手に握られたリードの先にはデコピンがいる。

動画ではほかにも、山本由伸投手やムーキー・ベッツ選手、フレディ・フリーマン選手、テオスカー・ヘルナンデス選手、トミー・エドマン選手、ウィル・スミス捕手、マックス・マンシー選手などの様子を伝えている。

この投稿には、「朝1番に大谷さん」「先頭は大谷ではなく、デコピン」「今日デコちゃんが先発ですか??」「Decoy needs his own little uniform(デコイにユニフォームが必要だね)」などの書き込みが寄せられている。

28日、チーム本拠地・ドジャースタジアムで行われた本土開幕戦のタイガース戦を5−4で制し、開幕3連勝。「1番・DH」で先発した大谷翔平選手(30)は、4−3で迎えた7回、決勝点となる今シーズン第2号本塁打を放つ活躍を見せた。