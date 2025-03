2025年、行きたいのはどこ？ お花見できる東京のレストラン＆カフェ9選

2025年、桜の季節到来! 今回は、お菓子の歴史研究家であり美食家の猫井登さんに、都内でお花見できるレストラン&カフェを9店厳選してもらいました。

食のプロが推薦! 東京のお花見できるグルメスポット9選

寒かった冬も終わりを告げ、いよいよ春がやってきました! 2025年の都内の桜の満開予想は3月下旬ということで、しっかりお花見の予定を立てておきたいところ。そこで今回は、連載「THEご褒美スイーツ」でお馴染み、お菓子の歴史研究家であり美食家の猫井登さんに、お花見できるレストラン&カフェを厳選してもらいました。

教えてくれる人

猫井登

1960年京都生まれ。 早稲田大学法学部卒業後、大手銀行に勤務。 退職後、服部栄養専門学校調理科で学び、調理免許取得。ル・コルドン・ブルー代官山校にて、菓子ディプロム取得。フランスエコール・リッツ・エスコフィエ等で製菓を学ぶ。著書に「お菓子の由来物語」(幻冬舎ルネッサンス刊)、「おいしさの秘密がわかる スイーツ断面図鑑」(朝日新聞出版刊)がある。

1. レストラン フォッセ(市ケ谷)

猫井さん

「アルカディア市ヶ谷 私学会館」の2階にある洋食レストラン。レストランの大きな窓からは、外濠の桜並木をゆったりと眺めることができます。3月22日から4月11日の「さくらまつり」開催期間中には、春の特別ランチ&ディナーコースも登場します。

写真上は春の特別ランチコース「Printanier 〜プランタニエ〜」5,500円、春の特別ディナーコース「Floraison〜フロレゾン〜」は7,700円。予約はともに電話受付のみ。 写真:お店から

2. ル・ジャルダン(早稲田)

<店舗情報>◆レストラン フォッセ住所 : 東京都千代田区九段北4-2-25 アルカディア市ヶ谷(私学会館)2FTEL : 03-6685-0542

猫井さん

「ホテル椿山荘東京」の庭園では、早咲きの河津桜や寒緋桜などを皮切りに、2〜4月にかけて、約20種100本の桜が順に見頃を迎えます。2025年3月3日からは、庭園の眺望を活かしたロビーラウンジ 「ル・ジャルダン」にて、桜の香りや風味を楽しめる「桜アフタヌーンティー」が提供中です。

「桜アフタヌーンティー」1名7,500円(WEB予約)、1名8,500円(電話予約)、開催期間:2025年4月30日まで、予約方法:前日18:00までの完全予約制 写真:お店から

※価格はサービス料(15%)別

3. リストランテ カフェ チリエージョ(品川)

<店舗情報>◆ル・ジャルダン住所 : 東京都文京区関口2-10-8 ホテル椿山荘東京 3FTEL : 03-3943-5489

猫井さん

ザ・プリンス さくらタワー東京の「リストランテ カフェ チリエージョ」は、品川駅から徒歩約5分ほどの場所にあります。日本庭園を望む穏やかな空間で、伝統的なイタリア料理に和の食材を調和させた料理を楽しむことができます。また、4月13日まで「高輪 桜まつり2025」窓側席確約ペアプラン(ランチ6,500円〜)も展開中です。

ディナーコース「フィオーレ」のパスタの一皿 写真:お店から

※価格はサービス料別

4. スターバックス リザーブ® ロースタリー 東京(中目黒)

<店舗情報>◆チリエージョ住所 : 東京都港区高輪3-13-1 ザ・プリンス さくらタワー東京 1FTEL : 050-5596-0898

猫井さん

カフェで気軽に花見をしたいのならばこちら。2019年にオープンした同店舗は、目黒川沿いという絶好のロケーション。テラス席もあり、季節ごとのカクテル、コーヒー、フードなどを提供しています。また同じ建物の3階にある「ARRIVIAMO BAR」もおすすめです!

5. ルーフトップ バー(虎ノ門)

店内のイメージ 写真:お店から

<店舗情報>◆スターバックス リザーブ ロースタリー トウキョウ住所 : 東京都目黒区青葉台2-19-23TEL : 03-6417-0202<店舗情報>◆アリビアーモ バー住所 : 東京都目黒区青葉台2-19-23 スターバックス リザーブ ロースタリー 東京 3FTEL : 03-6417-0202

猫井さん

「アンダーズ 東京」の52階、地上約250mに位置する「ルーフトップ バー」の、東京タワーを望む特別なテラス「トライアングルエリア」に本物の桜を設置した、桜が咲き誇る空中庭園「さくらガーデン」がお目見え。また、4月4日〜 20日までの期間限定&1日18組限定で「夜桜プレミアムビュープラン」を実施します。混雑とは無縁の落ち着いた空間で、ゆったりと夜桜を楽しんでみては?

「夜桜プレミアムビュープラン」夜桜プランA/1名8,800円、夜桜プランB/1名10,450円、夜桜プランC/1名15,400円、来店日24時間前までの予約制、いずれのプランも2〜4名での利用 写真:お店から

※価格はサービス料(15%)別

6. ザ タヴァン グリル&ラウンジ(虎ノ門)

「桜アフタヌーンティー」1名7,500円 写真:お店から

<店舗情報>◆ルーフトップ バー住所 : 東京都港区虎ノ門1-23-4 虎ノ門ヒルズ アンダーズ東京 52FTEL : 03-6830-7739

猫井さん

同じく「アンダーズ 東京」の51階にある「ザ タヴァン グリル&ラウンジ」のラウンジエリアでは、春らしいラインアップでまとめた「桜アフタヌーンティー」や、春の味覚を楽しめるカナッペとシャンパーニュorワインのフリーフローがセットになった「桜アペリティフ」を、いずれも4月30日までの期間限定で実施中です。

「桜アペリティフ」スパークリングワインプラン/1名7,920円、シャンパーニュプラン/1名17,050円 写真:お店から

※価格はサービス料(15%)別

7. SILIN 火龍園(シリン・ファン・ロン・ユェン)(六本木)

写真:お店から

<店舗情報>◆ザ タヴァン グリル&ラウンジ住所 : 東京都港区虎ノ門1-23-4 虎ノ門ヒルズ アンダーズ 東京 51FTEL : 03-6830-7739

猫井さん

買い物をしながら気軽にお花見を楽しめるスポットとして人気の東京ミッドタウンには、お花見にもってこいのレストランが多数あります。桜を見下ろす形で堪能したいなら、ガーデンテラス2階にある「SILIN 火龍園」の窓側席がおすすめ。4月13日までの期間限定で「ブロッサムコース」も提供中です。

「ブロッサムコース」12,000円 写真:お店から

8. ユニオン スクエア トウキョウ(六本木)

写真:お店から

<店舗情報>◆SILIN 火龍園住所 : 東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウン ガレリア ガーデンテラス 2FTEL : 050-5872-9821

猫井さん

同じく東京ミッドタウンにある、ステーキのおいしいレストラン「ユニオン スクエア トウキョウ」は、見上げる形で桜を楽しめるスポットです。4月13日までの期間限定で、ランチ&ディナーともに桜をテーマにしたコースを提供。また、ディナーには窓側優先プランも用意されています。

「2025・SAKURA Lunchコース」8,000円(乾杯ロゼシャンパン付きは10,000円) 写真:お店から

※価格はディナータイムのみサービス料別(10%)

9. 37 Steakhouse & Bar(六本木)

写真:お店から

<店舗情報>◆ユニオン スクエア トウキョウ住所 : 東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウン ガレリア ガーデンテラス B1FTEL : 050-1807-6940

猫井さん

都会の桜の名所として知られる六本木ヒルズにももちろん、お花見に最適なレストランがあります。六本木さくら坂に咲き誇る桜を眺めることのできる「37 Steakhouse & Bar」は、本場ニューヨークさながらのプライムステーキを提供するレストラン。名物「21日間熟成ブラックアンガスビーフ ×オーストラリアビーフのクラシックバーガー」100g 2,000円/180g 2,600円は、お花見ランチに最適です。

「21日間熟成ブラックアンガスビーフ ×オーストラリアビーフのクラシックバーガー」 写真:お店から

<店舗情報>◆37 Steakhouse & Bar住所 : 東京都港区六本木6-15-1 六本木ヒルズ 六本木けやき坂 けやき坂通り 2FTEL : 050-5597-9991

※価格はすべて税込

文:猫井登、食べログマガジン編集部

