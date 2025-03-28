[3.28 J1第7節](ヨドコウ)

※19:00開始

主審:御厨貴文

<出場メンバー>

[セレッソ大阪]

先発

GK 1 福井光輝

DF 3 進藤亮佑

DF 6 登里享平

DF 16 奥田勇斗

DF 44 畠中槙之輔

MF 10 田中駿汰

MF 13 中島元彦

MF 38 北野颯太

FW 9 ラファエル・ハットン

FW 11 チアゴ・アンドラーデ

FW 77 ルーカス・フェルナンデス

控え

GK 21 キム・ジンヒョン

DF 14 舩木翔

DF 22 高橋仁胡

DF 33 西尾隆矢

MF 5 喜田陽

MF 7 上門知樹

MF 8 香川真司

MF 48 柴山昌也

FW 55 ヴィトール・ブエノ

監督

アーサー・パパス

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 3 ダニーロ・ボザ

DF 5 マリウス・ホイブラーテン

DF 14 関根貴大

DF 26 荻原拓也

MF 6 松本泰志

MF 8 マテウス・サヴィオ

MF 11 サミュエル・グスタフソン

MF 25 安居海渡

MF 77 金子拓郎

FW 12 チアゴ・サンタナ

控え

GK 16 牲川歩見

DF 4 石原広教

DF 35 井上黎生人

MF 9 原口元気

MF 10 中島翔哉

MF 13 渡邊凌磨

MF 21 大久保智明

MF 24 松尾佑介

MF 88 長沼洋一

監督

マチェイ・スコルジャ