Crossfaithが、東京・大阪・名古屋・仙台・福岡を巡る全国5カ所をまわるツアーを開催することを発表した。2月にキャリア史上最大規模となるワンマンライブ<OUR FAITH WILL NEVER DIE>を成功させ、さらに初の主催フェス<HYPER PLANET 2025>を開催するなど、勢いを加速させ続けるCrossfaith。今回のツアーは、それ以来となる国内公演になるという。また本ツアーは、各地でスペシャルゲストを迎える2マン形式で行われる予定とのこと。オフィシャル最速先行とNEW AGE割最速先行は本日より受付スタートする。

リリース情報



アルバム『AЯK』発売中購入/視聴リンク:https://CrossfaithJP.lnk.to/ARKPu形態:CD/デジタル(ダウンロード&ストリーミング)01. The Final Call02. ZERO03. My Own Salvation04. God Speed feat. WARGASM05. Warriors feat. MAH from SiM06. HEADSHOT!07. DV;MM\ SY5T3M…08. L.A.M.N feat. Bobby Wolfgang09. Night Waves10. Afterglow11. Canopus・通常盤 (WPCL-13588) 3,300円(税込)・HYPER EDITION(数量限定商品)13,800円(税込)※CD(通常盤)とオリジナルアイテムをセットした数量限定商品(オフィシャルストアにて販売中)https://speciesinc.world/collections/new/products/wpcl-13588-he