¡ãSATANIC CARNIVAL ¡ì25¡ä¡¢Âè»°ÃÆÈ¯É½¤Ë¥Þ¥ó¥¦¥£¥º¡¢HAWAIIAN6¡¢RIZE¡¢Dizzy Sunfist¡¢²ÖÎä¤¨¡£¤Ê¤É12ÁÈ
¡ãSATANIC CARNIVAL 2025¡ä¤¬6·î14Æü¤ª¤è¤Ó15Æü¤Î2Æü´Ö¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì 9-11¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤ÓÂè»°ÃÆ½Ð±é¥Ð¥ó¥É¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Æü³ä¤ê¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡ãSATANIC CARNIVAL¡ä ²èÁü
Âè»°ÃÆ¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï12ÁÈ¡£½éÆü6·î14Æü¤ËHERO COMPLEX¡¢²ÖÎä¤¨¡£¡¢HAWAIIAN6¡¢MAN WITH A MISSION¡¢TOTALFAT¤¬·èÄê¡£2ÆüÌÜ15Æü¤ËDizzy Sunfist¡¢THE FOREVER YOUNG¡¢¥¥å¥¦¥½¥Í¥³¥«¥ß¡¢HIKAGE¡¢RIZE¡¢Suspended 4th¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢½éÆü¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤È¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥Þ¥ó¤â»²²Ã¤¹¤ë¡£
¢£¡ãSATANIC CARNIVAL 2025¡ä
6·î15Æü(Æü)¡¡ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì9-11¥Û¡¼¥ë
¢§6·î14Æü(ÅÚ)½Ð±é¼Ô
04 Limited Sazabys
10-FEET
The BONEZ
coldrain
¥¶¡¦¥¯¥í¥Þ¥Ë¥è¥ó¥º
ENTH
¥Ï¥ë¥«¥ß¥é¥¤
HERO COMPLEX
²ÖÎä¤¨¡£
HAWAIIAN6
Ken Yokoyama
MAN WITH A MISSION
Maki
OVER ARM THROW
¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼
SHADOWS
SHANK
SPARK!!SOUND!!SHOW!!
STOMPIN' BIRD
TOTALFAT
»ÍÀ±µå
[O.A.]¥È¥Ã¥×¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥Þ¥ó
¢§6·î15Æü(Æü)½Ð±é¼Ô
Age Factory
¥Ð¥Ã¥¯¥É¥í¥Ã¥×¥·¥ó¥Ç¥ì¥é
Crystal Lake
Dizzy Sunfist
Fear, and Loathing in Las Vegas
FOMARE
THE FOREVER YOUNG
G-FREAK FACTORY
¥¥å¥¦¥½¥Í¥³¥«¥ß
HEY-SMITH
HIKAGE
¥Þ¥¥·¥Þ¥à ¥¶ ¥Û¥ë¥â¥ó
NOISEMAKER
RIZE
ROTTENGRAFFTY
See You Smile
Suspended 4th
View From The Soyuz
w.o.d.
¥ä¥Ð¥¤T¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó
and more¡Ä
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È3¼¡Àè¹Ô¡Û
¼õÉÕ´ü´Ö¡§¡Á4/1(²Ð)23:59
http://satanic.jp
´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
¢¡PIZZA OF DEATH ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È