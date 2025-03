ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)。全国の受験生を全力で応援するコーナー「応援部 宣言メイト! supported by カロリーメイト」(毎週金曜 22:07頃〜)では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)こと“こもり顧問”と、水曜〜金曜を担当するアンジー教頭こと“アンジー副顧問”、さらには月替わりの“特別コーチ”が、受験生を応全力で応援していきます。

3月の特別コーチは、日韓ミックスのシンガーソングライター「SG(エスジー)」さんが担当。3月21日(金)の放送では、宮崎大学医学部合格を目指し、もう1年頑張ることを決めた生徒(リスナー)と電話をつなぎ、エールを送りました。

(左から)アンジー教頭、SGさん、こもり校長

SGさんは日韓ミックスのシンガーソングライターとして活躍。J-POPとK-POPの垣根を超えて、日本語と韓国語を織り交ぜて歌う独自のスタイルが人気を博し、2023年11月にメジャーデビュー。令和の卒業ソングとしてロングヒット中の楽曲「僕らまた」で自身初のストリーミング総再生数1億回を突破。2024年11月にリリースした「僕らまた (吹奏楽 ver.)」は、「カロリーメイト」の受験生応援CM第11弾「それぞれの音色」で使用され話題を呼んでいます。――ここで、昨年11月に当コーナー「応援部」で“逆電”をした生徒と電話をつなぐリスナー:共通テストでは自己最高点を取れましたが、2次試験と面接を失敗してしまいました。諦めきれないので、浪人してもう一度医学部を目指します!アンジー教頭:(共通テストで)自己最高点取れたんだ。頑張ったね!こもり校長:面接がうまくいかなかったってことだけど、どうだったの?リスナー:練習してきたことがあまり発揮できなくて、緊張して頭が真っ白になっちゃいました。こもり校長:自分のなかで「もう1年頑張りたい」と決めたわけじゃない。その思ったのはいつ頃の話なの?リスナー:受かっていなかったら(もう1年)頑張ろうっていうのは、前からずっと決めていました。だから、結果がわかって、「よし、頑張ろう!」みたいな感じです。こもり校長:うん! SG先生。こうやってすぐに切り替えられるのも、すごいことですよね。SG先生:諦めない心ですね。こもり校長:ここから先は予備校の寮に入るってことも言っていたけど、どういう生活になるんだろう?リスナー:予備校と寮を毎日往復して、勉強尽くしの毎日を送ります(笑)。こもり校長:今の環境自体も全部ガラッと変えてチャレンジするってことか。やっぱり、どうしても宮崎大学がいいの?リスナー:自分の点数とかも見て、やっぱり行きたいって気持ちも大きかったので、宮崎大学かなと思ってます。こもり校長:しっかり決まっているんだったら、そこに向かって一生懸命走ってもらいたいなって思うけども。それでも何か、不安に思うことはある?リスナー:来年1年頑張っても結果が伴ってこなかったらどうしよう、と考えます。よく、(1年浪人しても成績は)現状維持だよって言われるから、不安です。こもり校長:SG先生は来る未来に不安になっちゃうことってあったりします?SG先生:あるけど、未来は絶対に訪れるものだから、シンプルに「心配しなくてもいいんだよ」とは思います。心配して過ごすのと、あまり心配せず自分がよくなった未来を想像して過ごすのは、同じ時間だから。だから、楽しく今を過ごしてほしいなとは思います。リスナー:はい。こもり校長:SG先生が言ってくれたみたいに、どこかに楽しみを持ちながら、絶対に受かってほしいなって俺も思います。ここまで頑張ってきたんだしさ、叶えられないことはないよ!リスナー:ありがとうございます。



----------------------------------------------------

3月21日(金)放送分より(radiko.jpのタイムフリー) https://radiko.jp/share/?sid=FMT&t=20250321220000

聴取期限3月29日(土)AM 4:59 まで

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

----------------------------------------------------



<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜〜火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜〜金曜放送日時:月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/lock/