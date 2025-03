19世紀に化石が発見されたプロトタキシーテスは、シルル紀からデボン紀にかけて地上に生息していたとされる菌類の一種で、最大で幹の直径が1m、高さは8mに達し、当時は最も大きな陸上生物であったと考えられています。このプロトタキシーテスは菌類に分類できず、未知のグループに属する生物だったのではないかと主張する論文が発表されました。Prototaxites was an extinct lineage of multicellular terrestrial eukaryotes | bioRxiv

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.03.14.643340v1Mysterious Giants May Be a Whole New Kind of Life That No Longer Exists : ScienceAlerthttps://www.sciencealert.com/mysterious-giants-may-be-a-whole-new-kind-of-life-that-no-longer-existsプロトタキシーテスの化石は1843年に発見され、1859年にカナダの古生物学者だったジョン・ウィリアム・ドーソンはこの化石を針葉樹の一種と考えました。しかし、あまりにも巨大だったことから植物ではないのではないかと考える研究者も多く、1919年にイギリスの古生物学者であるアーサー・ハリー・チャーチが菌類ではないかと指摘しています。その82年後である2001年に、アメリカ国立自然史博物館が「プロトタキシーテスは菌類である」と主張する論文を発表しました。この発表内容は多くの学者から懐疑的にとらえられていましたが、2007年にシカゴ大学の研究チームによる同位体分析により、プロトタキシーテスは巨大菌類であると結論づけられました。今回、エディンバラ大学の研究チームは未査読の論文で、「プロトタキシーテスが菌類である」と結論づけるのは尚早であると主張しています。研究チームは、プロトタキシーテスに3種類の管状構造があり、そのうちの1つにある「輪状の太い模様」は、現存する菌類のどの種類にも見られないものだったと指摘。また、直径200〜600μmほどの暗褐色で丸い小さな構造が点々と存在しており、このような構造は現存の菌類には存在しないものでした。構造のつながり方も現存の菌類とは異なり「枝分かれの順序がなく、太さもバラバラで、ランダムにつながっていた」ことから、プロトタキシーテスに菌類特有の組織構造が見られなかったと研究チームは報告しています。また、プロトタキシーテスの化石と同じ地層に保存された他の菌類や植物、動物の化石と比較しても、形態や分子組成が全く異なると研究チームは指摘しました。たとえば、菌類の細胞壁にはキチンあるいはキトサンという物質が含まれていますが、プロトタキシーテスの細胞壁にはキチン由来の物質が見つからず、代わりにリグニンに似たフェノール化合物が見つかりました。このリグニンは、植物の化石に見られる物質ですが、プロトタキシーテスの化石からは植物の細胞壁に含まれるセルロースが存在した痕跡が見つからなかったとのこと。by Bloopityboopさらに、特定の菌類の化石にはペリレンと呼ばれる色素が残るそうですが、プロトタキシーテスの化石からペリレンは発見されなかったことにも研究チームは注目しています。研究チームは「今回の調査に基づくと、プロトタキシーテスを現存するどの系統にも当てはめることができず、その独自性が強化されました。私たちはプロトタキシーテスの形態と化学的痕跡が、デボン紀の堆積物と共に化石となった菌類や他の生物とは明らかに異なると結論づけました。プロトタキシーテスは、完全に絶滅した独自の真核生物のグループの1種と考えるのが最善だと提案します」と述べています。