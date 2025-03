俳優の真矢ミキさんが自身のインスタグラムで、留学先のバスで “英語で話しっぱなし” を過ごせたことを綴っています。



真矢さんは、学校へのバスが15分遅れとなり、待っている間に「はじめて現地のおばあちゃまと遭遇」「少しでもリアルな会話を求めて話しかけてみた」と、積極的にチャレンジした様子。

「The bus is running late.(バス遅れていますね)と笑って言うと」「もっと大きな笑顔でYou’ll adjust quickly.(すぐに慣れるわ)とhumorたっぷりに返して下さった」と、やりとりを生き生きと再現しています。

さらにその日の予定や近所のお店などについて会話し「5駅ほどずっと話しっぱなしの楽しい時間をもらえた」と振り返った真矢さんは「It was nice talking to you(お話できて嬉しかったです)」「I walk around here a lot we’ll meet again(いつもこの辺歩いているところだから又会えるわ)」と、 バスを降りる際の会話を再現。 「…遅延も悪くない」「delay上等と感じた朝でした」と、この巡り合わせに幸運な充実感を得ているようです。









真矢さんが投稿している写真には、英文が書かれた付箋がたくさん壁に貼られていて、フォロワーからは「頑張っていらっしゃるのが目に見えます。」「アウトプットすると結構身に付きますよね!」「もうそんな会話ができるなんて順調ですね」「素敵な出会いでしたネ」など、応援のリプライが多く集まっています。

【担当:芸能情報ステーション】