¡Ö¸«»ö¤Ê¥¹¥é¥Ã¥·¥å¡×àÈþ¤·¤¹¤®¤ë¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ëá¤«¤é3Ç¯¡Ä30ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎàÇË²õÎÏá¤Ë¥Õ¥¡¥óÌåÀä¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥Û¡¼¥ë¥É¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¼Ì¿¿¤Î³ÑÅÙ¡×¤ÎÀ¼
¢¡Í§¿Í¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¢¡
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀãÊ¿è½º¸(30)¤¬¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Í§¿Í¤¬»£±Æ¤·¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÍ§Ã£¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¤ÎÈ¾Âµ¥ß¥Ë¾æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ç¥Ë¥à¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»äÉþ»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿´é¤Ï±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Í§¿Í¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£ÀãÊ¿Æ±ÍÍ¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ä¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¢¡°æ¾å¾°ÌïÀï¤Î¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¢¡
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¸«»ö¤Ê¥¹¥é¥Ã¥·¥å¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥Û¡¼¥ë¥É¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¼Ì¿¿¤Î³ÑÅÙ¡×¡ÖÇË²õÎÏ¤¬À¨¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀãÊ¿¤Ï2022Ç¯¤Ë¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé3ÃÄÂÎÅý°ìÀï¡Ö°æ¾å¾°ÌïÂÐ¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢Àï¡×¤Ç¡¢¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤áÏÃÂê¤Ë¡£»î¹çÄ¾¸å¤Ë¡Ö¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¡¢¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¥é¥¦¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£