ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤¢¤µ¥Ñ¥éS¡Ù¤¢¤¹ºÇ½ª²ó¡¢ÎòÂå¥ì¥®¥å¥é¡¼Âç½¸¹ç¤ÇÌ¾¾ìÌÌ¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ú½Ð±é¼Ô°ìÍ÷¡Û
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤¢¤µ¥Ñ¥éS¡Ù¤Î¤¢¤¹29Æü¤ÎÊüÁ÷²ó¤ÏºÇ½ª²ó2»þ´ÖÀ¸ÊüÁ÷¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤òÁ÷¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û»þÂå¤ò´¶¤¸¤ë¡ÄÌó30Ç¯Á°¤Î¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡õÀî¹ç½Ó°ì
¡¡1996Ç¯4·î¤ËÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ø¤¢¤µ¥Ñ¥é¡Ù¤¬29Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¡£ºÇ½ª²ó¤Ë¤Ï¡¢ÎòÂå¤Î¡Ø¤¢¤µ¥Ñ¥é¡Ù½Ð±é¼Ô¤¬Âç½¸·ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷²ó¤«¤é¸·Áª¤·¤¿Ä¶µ®½Å±ÇÁüËþºÜ¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê´ë²è¤ä¡¢¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤Ë¿Íµ¤·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤È¶òÃÔ¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤Ê¤É¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤µ¥Ñ¥é ´Ý29Ç¯1471²ó¤Î¡Ø¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¡ª¡Ù¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡×¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤µ¥Ñ¥é¡ª¡×»þÂå¤ÎMC¡¦Àî¹ç½Ó°ì¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¾®äØÀéË¡¢¶¶²¼Å°¡¢¤½¤·¤Æ¸½¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëA¤§! group¤Î¾®Åç·ò¡¦º´Ìî¾½ºÈ¤ä¡¢·ËÆî¸÷¡¢¥ä¥Ê¥®¥Ö¥½¥ó¡¢Ê¡ÅÄ½¼ÆÁ¡¢Æ£ºê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¢ÃæÌî²í»ê¡¢Ä¹Ã«Àî¤Þ¤µ»Ò¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Âç½¸¹ç¡£1996Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤äÎ®¹Ô¸ì¤òÆþ¸ý¤Ë¡¢Ì¾¾ìÌÌ¡¦ÄÁ¾ìÌÌ¤òVTR¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡½é²óÊüÁ÷¤Ç¤Î½é¡¹¤·¤¤MC¤Î»Ñ¤ä¡¢Àî¹ç¤¬·ëº§¼°¤Ç¡Ø¤¢¤µ¥Ñ¥é¡Ù¤ò·çÀÊ¤·¤¿µ®½Å²ó¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼Ââ¤Î¥Ð¥ó¥¸¡¼Ä©Àï¡¢¥â¥â¥³²ÈÂ²¤Î¥Þ¥¦¥¤¥Þ¥é¥½¥óÄ©Àï¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¤ä¥Ï¥ê¥½¥ó¥Õ¥©¡¼¥É¤éÂçÊª¥²¥¹¥È¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤ÎÄ¶µ®½Å±ÇÁü¤âÂç¸ø³«¡£
¡¡¡Ö¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ëVSÎòÂå·Ý¿Í¡ØºÇ¸å¤À¤«¤é¸À¤ï¤»¤Æ¡ª¡Ù¡×¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¤¥¢¥ó¤òÀè¿Ø¤Ë¡¢µÈÅÄ·É¡¢¥ä¥Ê¥®¥Ö¥½¥ó¡¢Ê¡ÅÄ¡¢Æ£ºê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¥¨¥ë¥Õ¤é¡Ø¤¢¤µ¥Ñ¥é¡Ù½Ð±é·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤Ø¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤È¶òÃÔ¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤ë¡£ËÜÈÖÃæ¤äÉñÂæÎ¢¤Ç¤Î¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëË½Ïª¹çÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈºÇ¸å¤Ë¤Ï¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤Î2¿Í¤«¤é»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¡£
¡Ú½Ð±é¡Û
¡ãMC¡ä
¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡Ê¥ê¥ó¥´¡¦¥â¥â¥³¡Ë
¡ã¥²¥¹¥È¡ä
Àî¹ç½Ó°ì
¾®äØÀéË
¶¶²¼Å°
·ËÆî¸÷
µÈÅÄ·É¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡Ë
¥ä¥Ê¥®¥Ö¥½¥ó¡Ê¥¶¡¦¥×¥é¥ó£¹¡Ë
Ê¡ÅÄ½¼ÆÁ¡Ê¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡Ë
Æ£ºê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È
¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó
¹È¤·¤ç¤¦¤¬
¥¨¥ë¥Õ
¾®Åç·ò¡ÊA¤§! group¡Ë
º´Ìî¾½ºÈ¡ÊA¤§! group¡Ë
ÃæÌî²í»ê
Ä¹Ã«Àî¤Þ¤µ»Ò
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û»þÂå¤ò´¶¤¸¤ë¡ÄÌó30Ç¯Á°¤Î¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡õÀî¹ç½Ó°ì
¡¡1996Ç¯4·î¤ËÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ø¤¢¤µ¥Ñ¥é¡Ù¤¬29Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¡£ºÇ½ª²ó¤Ë¤Ï¡¢ÎòÂå¤Î¡Ø¤¢¤µ¥Ñ¥é¡Ù½Ð±é¼Ô¤¬Âç½¸·ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷²ó¤«¤é¸·Áª¤·¤¿Ä¶µ®½Å±ÇÁüËþºÜ¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê´ë²è¤ä¡¢¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤Ë¿Íµ¤·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤È¶òÃÔ¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤Ê¤É¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡½é²óÊüÁ÷¤Ç¤Î½é¡¹¤·¤¤MC¤Î»Ñ¤ä¡¢Àî¹ç¤¬·ëº§¼°¤Ç¡Ø¤¢¤µ¥Ñ¥é¡Ù¤ò·çÀÊ¤·¤¿µ®½Å²ó¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼Ââ¤Î¥Ð¥ó¥¸¡¼Ä©Àï¡¢¥â¥â¥³²ÈÂ²¤Î¥Þ¥¦¥¤¥Þ¥é¥½¥óÄ©Àï¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥§¥ó¤ä¥Ï¥ê¥½¥ó¥Õ¥©¡¼¥É¤éÂçÊª¥²¥¹¥È¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤ÎÄ¶µ®½Å±ÇÁü¤âÂç¸ø³«¡£
¡¡¡Ö¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ëVSÎòÂå·Ý¿Í¡ØºÇ¸å¤À¤«¤é¸À¤ï¤»¤Æ¡ª¡Ù¡×¤Ç¤Ï¡¢¥À¥¤¥¢¥ó¤òÀè¿Ø¤Ë¡¢µÈÅÄ·É¡¢¥ä¥Ê¥®¥Ö¥½¥ó¡¢Ê¡ÅÄ¡¢Æ£ºê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡¢¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¥¨¥ë¥Õ¤é¡Ø¤¢¤µ¥Ñ¥é¡Ù½Ð±é·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤Ø¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤È¶òÃÔ¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤ë¡£ËÜÈÖÃæ¤äÉñÂæÎ¢¤Ç¤Î¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëË½Ïª¹çÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈºÇ¸å¤Ë¤Ï¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤Î2¿Í¤«¤é»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¡£
¡Ú½Ð±é¡Û
¡ãMC¡ä
¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡Ê¥ê¥ó¥´¡¦¥â¥â¥³¡Ë
¡ã¥²¥¹¥È¡ä
Àî¹ç½Ó°ì
¾®äØÀéË
¶¶²¼Å°
·ËÆî¸÷
µÈÅÄ·É¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡Ë
¥ä¥Ê¥®¥Ö¥½¥ó¡Ê¥¶¡¦¥×¥é¥ó£¹¡Ë
Ê¡ÅÄ½¼ÆÁ¡Ê¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡Ë
Æ£ºê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È
¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó
¹È¤·¤ç¤¦¤¬
¥¨¥ë¥Õ
¾®Åç·ò¡ÊA¤§! group¡Ë
º´Ìî¾½ºÈ¡ÊA¤§! group¡Ë
ÃæÌî²í»ê
Ä¹Ã«Àî¤Þ¤µ»Ò