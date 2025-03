『9-1-1』キャスト出演！アフリカ系アメリカ人俳優らに迫る『Number One on the Call Sheet』配信開始

ジェイミー・フォックス&ケヴィン・ハートらが製作、ハリウッドの第一線で活躍するアフリカ系アメリカ人俳優らに迫った2部構成のドキュメンタリー『Number One on the Call Sheet:ハリウッドの黒⼈主演男優たち』と『Number One on the Call Sheet:ハリウッドの黒⼈主演⼥優たち』が、本日3月28日(金)より、Apple TV+にて配信開始となる。

ハリウッドの映画製作のリアルな現場を語る



撮影現場に必ずある香盤表(=Call Sheat)。予定している撮影の内容、キャストらの名前と役名、スタッフらの名前と役割が書かれたその表で、1番の欄に名が載ることは「俳優にとっては魔法のような瞬間」だという。本作は、今やハリウッドの第一線で活躍し、香盤表の1番に名を記されたアフリカ系アメリカ人俳優らが、その大役を手にするまでの道のりを語る姿を捉えたドキュメンタリー。

エディ・マーフィ、モーガン・フリーマン、デンゼル・ワシントン、ローレンス・フィッシュバーン、ドウェイン・ジョンソン、ウィル・スミス、マーティン・ローレンス、ウーピー・ゴールドバーグ、ハル・ベリー、ヴィオラ・デイヴィス、テッサ、トンプソン、さらには、クエンティン・タランティーノ監督らが、アフリカ系アメリカ人俳優であることの喜びと困難、転機や成功への道筋を、ハリウッドの映画製作のリアルな現場を、自身の言葉で語っている。ハリウッドで活躍する道を切り開いてきたレジェンドらを称え、俳優を目指すきっかを明かし、次世代俳優らにハリウッドでの可能性を示していく―。

『Number One on the Call Sheet:ハリウッドの黒⼈主演男優たち』の監督を務めるのは、レジナルド・ハドリン。『Number One on the Call Sheet:ハリウッドの黒⼈主演⼥優たち』の監督と務めるのは、ショーラ・リンチ。そして、両作の製作には、ジェイミー・フォックス、ケヴィン・ハート、ダタリ・ターナー、ダン・コーガンが名を連ねている。



エミー賞受賞俳優アンジェラ・バセット(『ブラックパンサー』シリーズ、『9-1-1:LA救命最前線』)は「本作は、先駆者たちの勇気や強さ、優れた才能を称えながら、次の世代に希望を与えてくれる作品です。レジェンドたちに敬意を示すこと、また、有色人種の才能ある人々の前に広がる無限の可能性に光を当てることができて光栄に思います」とコメント。

『Number One on the Call Sheet:ハリウッドの黒⼈主演男優たち』の監督を務めた、アカデミー賞受監督レジナルド・ハドリン(『ジャンゴ 繋がれざる者』)は「あらゆる種類の困難を乗り越えて夢を現実にした成功者たちの率直な証言です。彼らの考え方や勇気、成功に対する独自の定義は、どのような仕事をしているかにかかわらず、すべての視聴者を励まし、奮い立たせてくれることでしょう。世界中の人々に観ていただくのを心待ちにしています」と話す。

さらに、『Number One on the Call Sheet:ハリウッドの黒⼈主演⼥優たち』を監督した、NAACPイメージ・アワード受賞した経歴を持つショーラ・リンチも「黒人トップ女優たちの特別な一時代を捉えた本作の監督を務めることができて光栄に思います。映画の歴史のどの時代にも、このような証言を集めたものはありません。だからこそ、部分的に切り取ったものを集めるのではなく、もっと大きな視点で、一人ひとりの道のりと、集団としての真実を称え伝えることに決めました。ありのままの熱意や優秀さ、美しさが感じられる彼らのストーリーを、まるで同じ部屋で聞いているかのような体験をして、彼らが見せる敬意や喜び、不満、愛情、成功を感じ取って欲しいです。彼らのストーリーが、セレブという域を超え、人々にとって大きな意味を持つことに、私は心から驚いています。同じように感じてくれることを願っています」と語った。



『Number One on the Call Sheet:ハリウッドの黒⼈主演男優たち』は、ジェイミー・フォックスとケヴィン・ハートの賛同のもと、ジョン・ボイエガ、ドン・チードル、モリス・チェストナット、アイス・キューブ、テイ・ディグス、イドリス・エルバ、ローレンス・フィッシュバーン、ジェイミー・フォックス、モーガン・フリーマン、ケヴィン・ハート、ドウェイン・ジョンソン、マイケル・B・ジョーダン、ダニエル・カルーヤ、マーティン・ローレンス、エディ・マーフィ、ウィル・スミス、デンゼル・ワシントン、マーロン・ウェイアンズらも協力し出演。また、映画業界からルーベン・キャノン、ニーナ・ショウ、マシュー・ジョンソン、ロビ・リード、クエンティン・タランティーノ監督らも、深い洞察を寄せている。

『Number One on the Call Sheet:ハリウッドの黒⼈主演⼥優たち』には、ハル・ベリー、ヴィオラ・デイヴィス、ウーピー・ゴールドバーグの賛同のもと、シンシア・エリヴォ、ヴィヴィカ・A・フォックス、メーガン・グッド、ティファニー・ハディッシュ、タラジ・P・ヘンソン、ニア・ロング、ルース・ネッガ、ガボレイ・シディベ、ジャーニー・スモレット、オクタヴィア・スペンサー、テッサ・トンプソン、ガブリエル・ユニオン、アルフレ・ウッダードらも協力し出演している。

『Number One on the Call Sheet:ハリウッドの黒⼈主演男優たち』の製作総指揮には、レジナルド・ハドリン監督の他、バイロン・フィリップス、ダイアナ・E・ウィリアムズ、ブライアン・スマイリー、キャンディス・ウィルソン・チェリー、リズ・ガーバス、マラ・チャップルが名を連ね、『Number One on the Call Sheet:ハリウッドの黒⼈主演⼥優たち』は、アンジェラ・バセット、ハル・ベリー、ヴィオラ・デイヴィス、ウーピー・ゴールドバーグ、レジナルド・ハドリン、ミシカ・ブラウン、ナネット・ネルムス、ブライアン・スマイリー、キャンディス・ウィルソン・チェリー、リズ・ガーバス、マラ・チャップル、マーク・モンローが製作総指揮を務めている。

