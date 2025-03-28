¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×¤«¤é44Ç¯¡ÄàÁðÂÀ·»¤Á¤ã¤óá¥¤¥á¡¼¥¸·ãÊÑ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ÖÁ´¿ÈÇò¤Å¤¯¤á¡×¡Ö»äÉþ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡×¡Ö¥¤¥±¥ª¥¸¡×
¢¡Àã·Ê¿§¤ò×Ç×Ê!?¡¡Çò¿§¥³¡¼¥Ç¤Ë¡ÖÁðÂÀ·»¤Á¤ã¤ó¡×¤ÎÀ¼¢¡
¡¡¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖËÌ¤Î¹ñ¤«¤é¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¢1981Ç¯¡Á)¤Ç¡ÖÁðÂÀ·»¤Á¤ã¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤¬74ºÐ¤Ë¡½¡£Á´¿ÈÇò°ì¿§¤Ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¡¼¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ë¥¸¥ã¡¼¥¸¥Ñ¥ó¥Ä¡¢¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤òÁ´¤ÆÇò¤ÇÅý°ì¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î´ä¾ëÞæ°ì¡£ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·ë¾ë¥¢¥ó¥Ê¤¬¡¢27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥Ê¥¼¤½¤³?¡×(¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ)¤Ë´ä¾ë¤¬½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£½Ð±é¼Ô¤Î¥æ¡¼¥¹¥±¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢¡¢½©¸µ¿¿²Æ¡¢¿·°æ·ÃÍýÆá¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤ä·§ÀÚ¤¢¤µÈþ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¹õ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¡Çò¡¡¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÇò¤â¡¢¤ª»÷¹ç¤¤Dandy¡×¡ÖÁ´¿ÈÇò¤Å¤¯¤á¤Î´ä¾ë¤µ¤ó¡×¡Ö¥¤¥±¥ª¥¸¡×¡Ö¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥Í¥Ã¥¯¡Á¢ö¡×¡Ö»äÉþ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ÄÁ´¿È¤ÎÇò¥³¡¼¥Ç♡¥·¥ã¥ì²µ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤½¤¦¤¿·»¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£