Êª²Á¹â¤ÎÆüËÜ¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë»îÎý¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Í¢Æþ¼Ö¤Ë¡È25¡ó¡ÉÄÉ²Ã´ØÀÇÉ½ÌÀ¡¡ÆüËÜ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©ÆüËÜ¤Î¡ÈÂÐ¹³Á¼ÃÖ¡É¤Ï¡©¡¡·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¡¦²ÃÃ«·¾°ì¤µ¤ó¤¬Å°Äì²òÀâ¡Únews23¡Û
»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ëÊª²Á¹â¡£Íè·î¤«¤é¤Ï¡¢ÅÅµ¤Âå¤Ê¤É¤â¤µ¤é¤ËÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¡¢²È·×¤ÎÉéÃ´¤ÏÁý¤¹°ìÊý¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¼«Æ°¼Ö¤Ø¤Î25¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¤ß¤ë¡Û1000±ßÁ°¸å¤¬¿Íµ¤¡Ä¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë²Á³Ê¤Î²Ö¸«ÊÛÅö
Í½»»ÀáÌó ¤ª²Ö¸«¤Ë¡ÈÊª²Á¹â¤ÎÇÈ¡É
3·î28ÆüÌë¡¢ºù¤ÎÌ¾½ê¡¢Åìµþ¡¦¾åÌî¸ø±à¤Ç¤Ï¡Ä
²Ö¸«µÒ
¡Ö´¥ÇÕ¡ª¡×
Ëþ³«´Ö¶á¤Îºù¡£¤½¤Î²¼¤Ç°û¤à°ìÇÕ¤Ï³ÊÊÌ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Î¤ª²Ö¸«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤ª¤è¤½4³ä¡£µîÇ¯¤è¤ê1.2ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡Ä
²Ö¸«µÒ¡¡
¡Ö¼ê·Ú¤µ¤Ï¤¹¤´¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡ÖÍ½»»¤Ï1¿Í1500±ß¤Ç¤¹¡×
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤ò¤·¤ÆÍ½»»¤òÀáÌó¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤â¡Ä
²Ö¸«µÒ
¡Ö¤³¤ì¤Ê¤ó¤«189±ß¡£¥Ô¥¶¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Æ498±ß¤Ç¤¹¡×
Êª²Á¹â¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ª¶â¤ò¤«¤±¤º¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤ª²Ö¸«¤¬¡¢¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²Ö¸«µÒ
¡ÖÊª²Á¹â¤À¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç»Å»ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª´¥ÇÕ¡ª¡×
¶á¤¯¤ÎÉ´²ßÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¤ª²Ö¸«¸þ¤±¤ÎÊÛÅö¤ò¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¡£º£Ç¯½é¤á¤Æ¤Î»î¤ß¤Ç¤¹¤¬¡Ä
¾¾ºä²°¾åÌîÅ¹ ¿©ÉÊÃ´Åö¡¡ÎëÌÚ±Í»Ò¤µ¤ó
¡ÖÇä¤ì¹Ô¤¤Ï¤È¤Æ¤â¹¥Ä´¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Çä¤ê¾å¤²¤È¤·¤Æ¤ÏÂÐÁ°Ç¯¥×¥é¥¹5¡ó¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
1000±ßÁ°¸å¤ÎÊÛÅö¤¬¿Íµ¤¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½÷ÀµÒ
¡Ö¥Ç¥ÑÃÏ²¼¤À¤Ã¤¿¤é1000±ß¤Á¤ç¤Ã¤È¤¬¤ª¼ê·Ú¤«¤Ê¤È¡×
½÷ÀµÒ
¡Ö¡ÊQ.Áª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ï¡©¡ËÀÖºäÈÓÅ¹¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¢¤È¤ªÃÍ°ú¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×
Êª²Á¹â¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎËÉ±Òºö¡£°û¿©Å¹¤Ç¤Ï»à³èÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¥é¥ó¥Á¤É¤¤ÇÆø¤ï¤¦Åìµþ¡¦Î©Àî¤Î¡ÖÎ©Àî³¤Á¯Ð§ MONROE¡×¡£µÒ¤Î¤ªÌÜÅö¤Æ¤ÏÊ¬¸ü¤¯ÀÚ¤é¤ì¤¿¥Þ¥°¥í¤ÎÃæ¥È¥í¤ÈÀÖ¿È¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¡¼¥â¥ó¤Î³¤Á¯Ð§¤Ç¤¹¡£¤´¤Ï¤ó¤â¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
Î©Àî³¤Á¯Ð§MONROEÅ¹Ä¹¡¡¹â¶¶¥»¥¤¥à¤µ¤ó
¡Ö¡ÊQ.³¤Á¯Ð§¤Î²Á³Ê¤Ï¡©¡ËÀÇ¹þ¤ß¤Ç1350±ß¡£¤ªÆÀ¤Ç¤¹¤è¡×
ÃËÀµÒ
¡Ö¡ÊQ.²Á³ÊÅª¤Ë¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡ËËÍ¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¤è¤¯Íè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥Á¤Ë¤Ï¡×
¤¤¤Þ¡¢Îò»ËÅª¤Ê¹âÆ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥³¥á²Á³Ê¡£¤³¤Á¤é¤ÎÅ¹¤Ç¤â1Ç¯Á°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢2ÇÜ¶á¤¯¤ÎÃÍÃÊ¤Ç»ÅÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä
¹â¶¶Å¹Ä¹
¡Ö¥³¥á¤ÎÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤È³¤Á¯¤¬¾¯¤Ê¤¯¸«¤¨¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¥³¥á¤Ï¤±¤Á¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¤µ¤é¤ËÅ¹Ä¹¤ÎÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÅÅµ¤ÎÁ¶â¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¹â¶¶Å¹Ä¹
¡ÖÉ¹¤òºî¤Ã¤¿¤êµû¤òÎä¤ä¤¹¤Î¤â¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤À¤±¤Ç3¥¿¥¤¥×¤¢¤ë¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅÅµ¤¤òÀÚ¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»à³èÌäÂê¡×
Íè·î¤«¤éÅÅµ¤ÎÁ¶â¢¬ °û¿©Å¹¤ÏÈáÌÄ
À¯ÉÜ¤¬Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤ÆÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÅÅµ¤Âå¤ÎÊä½õ¶â¤Ï3·î¤Ç½ªÎ»¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ÎÉáµÚ¤Î¤¿¤áÅÅµ¤ÎÁ¶â¤Ë¾å¾è¤»¤·¤ÆÄ§¼ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖºÆ¥¨¥ÍÉê²Ý¶â¡×¤¬4·î¤«¤é°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÅÅÎÏ¤Î¾ì¹ç¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ê²ÈÄí¤Ç¤Ï4·î»ÈÍÑÊ¬¤Ï436±ßÁý¤¨¤Æ9031±ß¤Ë¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÎÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÊª²Á¹â¤ò¾è¤êÀÚ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¶¶Å¹Ä¹
¡Ö¿©ÉÊ¥í¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤·¤Æ¡¢½ÐÍè¤ë¤À¤±ºàÎÁ¤â¹µ¤¨¤á¤Ë¡¢²á¾ê¤Ë»ÅÆþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥°¥í¤Î¥í¥¹¤¬°ìÈÖ¹â¤¤¤Î¤Ç¡×
ÀÐÇËÁíÍý ¡ÈÊª²Á¹âÂÐºö¡ÉÈ¯¸À¤Ç¼Õºá
3·î25Æü¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¿·Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ÎÀ®Î©¸å¤Ë¡È¶¯ÎÏ¤ÊÊª²Á¹âÂÐºö¡É¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¹Í¤¨¤ò¸øÌÀÅÞ¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Í½»»°Æ¤Ïº£¤Þ¤µ¤Ë»²µÄ±¡¤Ç¿³µÄÃæ¡£ÌîÅÞ¤«¤é¤Ï¡Ä
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÄÔ¸µÀ¶ÈþµÄ°÷
¡Ö¤¤¤Þ¿³µÄ¤·¤Æ¤¤¤ëÍ½»»¤Ï¶¯ÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÌµÎÏ¤Ê¤Î¤«¤È¡£Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ÎºÇÃæ¤ËÄó°Æ¤·¤ÆÍ½»»½¤Àµ¤Ê¤É¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×
ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö»ä¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÍ½»»¤¬ºÇÁ±¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¤³¤½¿³µÄ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¡¢¤³¤¦¤·¤ÆµÄÏÀ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¤µ¤é¤ËÁíÍý¤¬¿·¿ÍµÄ°÷¤ËÅÏ¤·¤¿¾¦ÉÊ·ô¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡Ä
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÄÔ¸µµÄ°÷
¡Ö»ä¤Í¡¢10Ëü±ß¤Î¾¦ÉÊ·ô¤òÇÛ¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡¢¶¯ÎÏ¤ÊÊª²ÁÂÐºö¡¢¤ªÊÆ·ô¤Ç¤âÇÛ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×
ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö¹ñÌ±¤Ëº®Íð¤ò¾·¤¤¤¿¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤È¤»¤Ð¡¢¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£¤ÎµÄ°÷¤Î¤´»ØÅ¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ï¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡Ö¿·¤¿¤ÊÍ½»»Á¼ÃÖ¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼áÌÀ¤·ÄÄ¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢À±¤µ¤ó¤ÏŽ¥Ž¥Ž¥
TBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¡À±¹À¤µ¤ó
¡ÖÀ¯¼£¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤è¤¯¤¢¤ëËÜ²»¤È·úÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ËÜ²»¤«¤é¤¹¤ë¤ÈÍ½»»¤¬4·îÁá¡¹¤Ë¤ÏÄÌ¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê·ÐºÑÂÐºö¡¦·Êµ¤ÂÐºö¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼ÂºÝ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤µ¤é¤ËËÜ²»¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²Æ¤Ë»²µÄ±¡Áªµó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¼«Ì±ÅÞ¤Ë¥×¥é¥¹¤ÊÉ÷¤¬¿á¤¯¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ²»Ãæ¤ÎËÜ²»¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
À±¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤ä½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±ç¤Ê¤É¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï10Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤ë»ö¶Èµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×»á Í¢Æþ¼Ö¤Ë¡È25¡ó¡ÉÄÉ²Ã´ØÀÇ
Êª²Á¹â¤Ë¤¢¤¨¤°ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÇº¤ß¤Î¼ï¤â¡Ä
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼«Æ°¼Ö¤Ë25¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÁ´¤Æ¤ÎÍ¢Æþ¼«Æ°¼Ö¤Ë25¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍ¢½Ð¤µ¤ì¤ë¾èÍÑ¼Ö¤Ø¤Î´ØÀÇ¤Ï2.5¡ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄÉ²Ã´ØÀÇ¤Î25¡ó¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢11ÇÜ¤Î27.5¡ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
È¯Æ°¤Ï4·î3Æü¤ÎÍ½Äê¤Ç¡¢¼«Æ°¼Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤âÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ï´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü»º´´Éô
¡Ö¤Þ¤À´ØÀÇ¤Î¾ÜºÙ¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥ë¡¼¥ë¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆÂÐ±þ¤ò¹Í¤¨¤ë¡×
Âç¼ê¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼Ìò°÷
¡Ö±Æ¶Á¤Ï¿ÓÂç¤À¡£¸½ÃÏÀ¸»º¤ò¤¹¤°¤ËÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡×
2024Ç¯¡¢ÆüËÜ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍ¢½Ð¤µ¤ì¤¿¼«Æ°¼Ö¤Ï¤ª¤è¤½138ËüÂæ¡£Í¢½Ð³Û¤Ï6Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢±Æ¶Á¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥È¥è¥¿¤Ê¤É¤È¼è°ú¤¬¤¢¤ëÌ¾¸Å²°¤Î¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¡ÖÂçÆ±¥á¥¿¥ë¹©¶È¡×¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤¬¸º¤ì¤Ð¡¢Çä¤ê¾å¤²¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÇ¤Ä¼ê¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÆ±¥á¥¿¥ë¹©¶È¡¡È½¼£À¿¸ã²ñ⻑
¡Ö´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²æ¡¹¡¢°ì´ë¶È¤¬¤É¤¦¤³¤¦½ÐÍè¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£´ØÀÇ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÅ¾²Ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¤Þ¤¿¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤Ç¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÀ½Â¤µòÅÀ¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ë°ÜÅ¾¤µ¤»¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¤¬¡¢·Ð±ÄÀïÎ¬¤òÊÑ¤¨¤ëÈ½ÃÇ¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
È½¼£À¿¸ã²ñ⻑
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÊª¤òºî¤ë¤È¤«¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤È¤³¤í¤¬¼¡¤ÎÂçÅýÎÎ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿À¯ºö¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿²æ¡¹¤âÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡Ä
ÎÓË§À¸¡¡´±Ë¼⻑´±
¡ÖÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·º£ÈÌ¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬¶Ë¤á¤Æ°ä´¸¤Ç¤¢¤ê¡¢Á¼ÃÖ¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤éÆüËÜ¤ò½ü³°¤¹¤ë¤è¤¦¶¯¤¯¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤È¤³¤í¡×
¤³¤¦Í×ÀÁ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö²æ¤¬¹ñ¤Î¸ÛÍÑ¤äÉÙ¤òÃ¥¤¦¹ñ¤Ë²ÝÀÇ¤¹¤ë¤ó¤À¡£Í§¿Í¤âÅ¨¤â¤À¡£¼Â¤Ï±ý¡¹¤Ë¤·¤ÆÍ§¿Í¤ÎÊý¤¬Ìñ²ð¤À¡×
¤³¤ÎÆü¤ÏÆüËÜ¤òÌ¾»Ø¤·¤³¤½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡ÖÍ§¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬Ìñ²ð¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÄÉ²Ã´ØÀÇ¤òÌÈ¤ì¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡©¡ÈÂÐ¹³Á¼ÃÖ¡É¤Ï¡©
¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ïº£¸å¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤«¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï·ÐºÑÆ¤ÏÀ²È¤Î²ÃÃ«·¾°ì¤µ¤ó¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Æ£¿¹¾ÍÊ¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤Þ¤º¤ÏÆüËÜ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï2024Ç¯¤ÎÆüËÜ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÍ¢½Ð³Û¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬¼«Æ°¼Ö¤Ç¤ª¤è¤½6Ãû±ß¡£¼¡¤¤¤Ç¼«Æ°¼Ö¤ÎÉôÉÊ¤Ç¤ª¤è¤½1.2Ãû±ß¡£¹ç¤ï¤»¤ÆÁ´ÂÎ¤Î3Ê¬¤Î1¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ë´ØÀÇ¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï±Æ¶Á¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¡¡¸µÆü·ÐBPµ¼Ô¡¡²ÃÃ«·¾°ì¤µ¤ó¡§
¤³¤ì¤ÏÁêÅöÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£´ØÀÇ¤¬¤«¤«¤Ã¤¿Ê¬¤À¤±ÆüËÜ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÇä¤ë¼Ö¤ÎÃÍÃÊ¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÅöÁ³Çä¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î¶ÈÀÓ¤Ï°²½¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ÏÈó¾ï¤Ë¿þÌî¤¬¹¤¯¤Æ¡¢Îã¤¨¤ÐÀ½Å´¶È³¦¤ÏÇä¤ê¾å¤²¤Î¤«¤Ê¤ê¤ÎÉôÊ¬¤¬¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¸þ¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤È¥¿¥¤¥ä¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë²½³Ø¥á¡¼¥«¡¼¤È¤«¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ó¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Ä¹´ü²½¤¹¤ë¤ÈÆüËÜ·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤«¤Ê¤ê¹¤¯±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤â¤½¤â¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êËþ¤ò»ý¤·¤Æ¤³¤Î´ØÀÇ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ÁÀ¤¤¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¡¡¸µÆü·ÐBPµ¼Ô¡¡²ÃÃ«¤µ¤ó¡§
¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤¬¾ïÆüº¢È¯¸À¤·¤Æ¤ëÃæ¿È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÊª¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÊª¤òÄ´Ã£¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ËÄÂ¶â¤òÊ§¤¤¤Ê¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤¬¤ª¤½¤é¤¯¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎºÇÂç¤ÎÌÜÅª¡¢¼çÄ¥¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢³°¹ñ¤«¤éÊª¤òÍ¢½Ð¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤ë¹ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ª¶â¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¹ñ¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÈà¤é¤Ï¤ß¤Ê¤¹¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊª¤òºî¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢Èà¤é¤Ï¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢ÆÀ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¡¡¸µÆü·ÐBPµ¼Ô¡¡²ÃÃ«¤µ¤ó¡§
°ì³µ¤ËÆÀ¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Ï½á¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬¤â¤·¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¹©¾ì¤ò°Ü¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¹©¾ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¶õÆ¶²½¤ä¸ÛÍÑ¤ÎÌäÂê¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£
¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
°ËÂô¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
³ô¼°²ñ¼ÒQuizknock CEO¡¡°ËÂôÂó»Ê¤µ¤ó¡§
¤ä¤Ï¤êÃ»´üÅª¤Ë¤ÏÈó¾ï¤ËÄË¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÆÃ¤ËÃæµþ·÷¤È¤«·ÐºÑ´ðÈ×Á´ÂÎ¤¬¼«Æ°¼Ö¤ÈÉ³¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¤«¤È¤¤¤Ã¤ÆÂçÆ±¥á¥¿¥ë¤ÎÈ½¼£²ñÄ¹¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢4Ç¯¸å¤ËÀ¯¸¢¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÀßÈ÷Åê»ñ¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤½¤ì¤¬À¸¤¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤º¡¢¤à¤·¤í¹©¾ì¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬Ä¹´üÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Æ¹ñ¤¬¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤ËÆ°¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¾¯¤·µ¿Ìä¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¡¡¸µÆü·ÐBPµ¼Ô¡¡²ÃÃ«¤µ¤ó¡§
³Î¤«¤Ë¤³¤ì¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÆÀ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤Àº£¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬Â»¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢³°¹ñ¤ËÉÙ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤ÈÈà¤é¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òËÉ¤®¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤¬¤¢¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÂ³¤±¤è¤¦¤È¤¤¤¦°Õ»×¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤éÊÕ¤ò¤è¤¯¸«¶Ë¤á¤Ê¤¤¤È¡¢À¯¸¢¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÉ¬¤º¤¹¤°¸µ¤ËÌá¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£¿¹¾ÍÊ¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
Î®¤ì¤òºî¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤«¡£
·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¡¡¸µÆü·ÐBPµ¼Ô¡¡²ÃÃ«¤µ¤ó¡§
¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¾¯¤·É½¸½¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¼«Æ°¼Ö¤Ã¤ÆÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤ªÊÆ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ä¤Þ¤êº²¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â»ÆÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ì¤¬»Ù»ý¼Ô¤òÄÌ¤¸¤Æ¶ñ¸½²½¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï°Õ³°¤Èº¬¶¯¤¤Âç¤¤ÊÎ®¤ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Î·Êµ¤¸åÂà¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤â¤Ç¤¹¤«¡©
·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¡¡¸µÆü·ÐBPµ¼Ô¡¡²ÃÃ«¤µ¤ó¡§
¤³¤ì¤Í¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤ì¤Ð¤â¤¦·Êµ¤¤Ë¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¢¤½¤ì¤«¤é¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«¹ñ¤Î»º¶È¤òÊÝ¸î¤·¤¿¤¤¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âº£¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¤ÏÀ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Êý¸þ¤Ë·¹¤¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Ìñ²ð¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÆüËÜ¤Ë¤â¥À¥á¡¼¥¸¡Ä¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¡©
¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï100%¹±µ×Åª¤À¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢²ÃÃ«¤µ¤ó¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡£
·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¡¡¸µÆü·ÐBPµ¼Ô¡¡²ÃÃ«¤µ¤ó¡§
¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦¤Ï¸À¤¦°ìÊý¡¢¸ò¾Ä¹¥¤¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Îã¤¨¤Ð¥¢¥á¥ê¥«¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê¸½ÃÏÀ¸»º¡¢ÉôÉÊ¤â¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÄ´Ã£¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤ò¸Û¤¤¤Þ¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥×¥é¥ó¤òÆüËÜÂ¦¤«¤éÄó¼¨¤ò¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬°ì½ï¤Ë¸ò¾Ä¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²¿¤é¤«¤Î·Ú¸º¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·Ä¹Ãú¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤¬Ë¾¤à¤â¤Î¤ò¤¤¤«¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬½ÅÍ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£
ÆüËÜ¤Î¡ÈÂÐ¹³Á¼ÃÖ¡É¤Ï¡©
¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤Þ¤µ¤ËÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡ÖÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤âÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤À¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÁªÂò»è¤¬¼ÂºÝ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¡¡¸µÆü·ÐBPµ¼Ô¡¡²ÃÃ«¤µ¤ó¡§
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤¢¤ó¤Þ¤ê¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼Ö¤Ã¤ÆÇä¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¢¥á¥ê¥«¼Ö¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ë¤¢¤Þ¤êÍ¢½Ð¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤·¡¢µíÆù¤È¤«¤â´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤ë¼ê¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂÇ·â¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤ÏÈà¤é¤¬Ë¾¤àÄó°Æ¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤òºàÎÁ¤Ë¾ùÊâ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤½¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡£
¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼è¤ë¤Ù¤ÂÐºö¤Ï²¿¤«¡©
·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¡¡¸µÆü·ÐBPµ¼Ô¡¡²ÃÃ«¤µ¤ó¡§
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤É¤ì¤À¤±Ä¾ÀÜÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤Î¸ÛÍÑ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬ÆüÊÆÎ¾¹ñ¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤¤¤«¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¸þ¤¹ç¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÌÜÀþ¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ ¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤½¤Î¥È¥é¥ó¥×»áÂ¦¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤»¤ë¹½¿Þ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤³¤ì¤òÈ¿Å¾¤µ¤»¤ëÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£
³ô¼°²ñ¼ÒQuizknock CEO¡¡°ËÂô¤µ¤ó¡§
¹ñÆâ¤Î»Ù»ý¤È¤«¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÊÑÍÆ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãà°ì¾ðÀª¤òÃí»ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
==========
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
²ÃÃ«·¾°ì¤µ¤ó
·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¡¡¸µÆü·ÐBPµ¼Ô
Ãæ±û¾ÊÄ£¤Ê¤É¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö
°ËÂôÂó»Ê¤µ¤ó
³ô¼°²ñ¼ÒQuizKnock CEO
¥¯¥¤¥º¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¾åÅÄ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Áòº×,
½»Âð,
ÂçÁ¥,
ÆÁÅç,
ºë¶Ì,
»ûÅÄ²°,
¶âÂ°²Ã¹©