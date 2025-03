春のばら園(2024年撮影)

神代植物公園は「春のバラフェスタ ~So many roses, so much happiness!~」を開催する。期間は5月3日(土・祝)~6月1日(日)。

世界バラ会連合から「優秀庭園賞」を受賞した神代植物公園のばら園。約400種類5,200株のバラが植えられている。春のバラフェスタでは、園名を冠した“クイーン・オブ・神代”や開園当初から育てている貴重なバラが楽しめるという。ばら園テラス前にはフォトスポットが設置される。

イベント期間中の土曜日と日曜日は、バラの香りが強く感じられる時間帯に合わせて早朝開園を実施。通常よりも90分早い8時00分から入園できる。

クイーン・オブ・神代

ばら園テラス前フォトスポット

世界バラ会連合によって選定された「殿堂入りのバラ」全18品種も見られる。

ピース

ダブル・デライト

パパ・メイアン

クイーン・エリザベス

グラハム・トーマス

ピエール・ド・ロンサール

園内ではガイドボランティアによる「ばら園ガイドツアー」が1日2回行われる。実施日は5月10日(土)、14日(水)、17日(土)、18日(日)、22日(木)、24日(土)、30日(金)、31日(土)。

さらに、バラの知識が身に付く体験型スマートフォンアプリをダウンロードすると、ばら園の散策がより一層楽しめるという。

イベント名

春のバラフェスタ ~So many roses, so much happiness!~



開催期間

2025年5月3日(土・祝)~6月1日(日)

※休園日は5月7日(水)、12日(月)、19日(月)、26日(月)



開園時間

9時30分~17時00分(最終入園16時00分)



入園料金

一般・大人:500円

65歳以上:250円

中学生:200円

※小学生以下および都内在住・在学の中学生は無料



所在地

神代植物公園

東京都調布市深大寺元町5-31-10