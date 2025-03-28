【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(28日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
41681.82 ボリンジャー:＋3σ(13週)
41435.46 ボリンジャー:＋3σ(26週)
40599.36 ボリンジャー:＋2σ(13週)
40508.48 ボリンジャー:＋2σ(26週)
39581.51 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39516.89 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39258.82 ボリンジャー:＋3σ(25日)
39178.39 均衡表雲上限(日足)
39130.82 均衡表雲下限(日足)
38704.08 ボリンジャー:＋2σ(25日)
38693.19 75日移動平均線
38654.54 26週移動平均線
38554.63 200日移動平均線
38434.42 13週移動平均線
38192.68 均衡表基準線(週足)
38149.34 ボリンジャー:＋1σ(25日)
38121.41 均衡表転換線(週足)
37727.57 ボリンジャー:-1σ(26週)
37668.95 6日移動平均線
37642.59 均衡表基準線(日足)
37594.60 25日移動平均線
37542.81 均衡表転換線(日足)
37351.95 ボリンジャー:-1σ(13週)
37120.33 ★日経平均株価28日終値
37039.86 ボリンジャー:-1σ(25日)
36800.59 ボリンジャー:-2σ(26週)
36793.11 新値三本足陰転値
36485.12 ボリンジャー:-2σ(25日)
36482.53 均衡表雲上限(週足)
36269.48 ボリンジャー:-2σ(13週)
36142.14 均衡表雲下限(週足)
35930.38 ボリンジャー:-3σ(25日)
35873.62 ボリンジャー:-3σ(26週)
35187.01 ボリンジャー:-3σ(13週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 62.80(前日79.90)
ST.Slow(9日) 74.23(前日79.07)
ST.Fast(13週) 29.55(前日34.71)
ST.Slow(13週) 21.65(前日23.37)
［2025年3月28日］
株探ニュース