　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


41681.82　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41435.46　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
40599.36　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40508.48　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
39581.51　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39516.89　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39258.82　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
39178.39　　均衡表雲上限(日足)
39130.82　　均衡表雲下限(日足)
38704.08　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
38693.19　　75日移動平均線
38654.54　　26週移動平均線
38554.63　　200日移動平均線
38434.42　　13週移動平均線
38192.68　　均衡表基準線(週足)
38149.34　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38121.41　　均衡表転換線(週足)
37727.57　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37668.95　　6日移動平均線
37642.59　　均衡表基準線(日足)
37594.60　　25日移動平均線
37542.81　　均衡表転換線(日足)
37351.95　　ボリンジャー:-1σ(13週)

37120.33　　★日経平均株価28日終値

37039.86　　ボリンジャー:-1σ(25日)
36800.59　　ボリンジャー:-2σ(26週)
36793.11 　　新値三本足陰転値
36485.12　　ボリンジャー:-2σ(25日)
36482.53　　均衡表雲上限(週足)
36269.48　　ボリンジャー:-2σ(13週)
36142.14　　均衡表雲下限(週足)
35930.38　　ボリンジャー:-3σ(25日)
35873.62　　ボリンジャー:-3σ(26週)
35187.01　　ボリンジャー:-3σ(13週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　62.80(前日79.90)
ST.Slow(9日)　　74.23(前日79.07)

ST.Fast(13週)　 29.55(前日34.71)
ST.Slow(13週)　 21.65(前日23.37)

［2025年3月28日］

株探ニュース