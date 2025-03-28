

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





41681.82 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41435.46 ボリンジャー:＋3σ(26週)

40599.36 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40508.48 ボリンジャー:＋2σ(26週)

39581.51 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39516.89 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39258.82 ボリンジャー:＋3σ(25日)

39178.39 均衡表雲上限(日足)

39130.82 均衡表雲下限(日足)

38704.08 ボリンジャー:＋2σ(25日)

38693.19 75日移動平均線

38654.54 26週移動平均線

38554.63 200日移動平均線

38434.42 13週移動平均線

38192.68 均衡表基準線(週足)

38149.34 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38121.41 均衡表転換線(週足)

37727.57 ボリンジャー:-1σ(26週)

37668.95 6日移動平均線

37642.59 均衡表基準線(日足)

37594.60 25日移動平均線

37542.81 均衡表転換線(日足)

37351.95 ボリンジャー:-1σ(13週)



37120.33 ★日経平均株価28日終値



37039.86 ボリンジャー:-1σ(25日)

36800.59 ボリンジャー:-2σ(26週)

36793.11 新値三本足陰転値

36485.12 ボリンジャー:-2σ(25日)

36482.53 均衡表雲上限(週足)

36269.48 ボリンジャー:-2σ(13週)

36142.14 均衡表雲下限(週足)

35930.38 ボリンジャー:-3σ(25日)

35873.62 ボリンジャー:-3σ(26週)

35187.01 ボリンジャー:-3σ(13週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 62.80(前日79.90)

ST.Slow(9日) 74.23(前日79.07)



ST.Fast(13週) 29.55(前日34.71)

ST.Slow(13週) 21.65(前日23.37)



［2025年3月28日］



株探ニュース

