ロッキング・オン主催オーディションプロジェクト“RO JACK”が、メジャーレーベルをパートナーに迎えて約5年ぶりに再始動する。“RO JACK”は、音楽フェス<ROCK IN JAPAN FESTIVAL> <COUNTDOWN JAPAN> <JAPAN JAM>の企画制作や、雑誌『rockin'on』『ROCKIN'ON JAPAN』『CUT』を発行しているロッキング・オンが主催するアーティストのオーディションプロジェクトだ。2008年の始動から約12年にわたって実施された同オーディションは、今ではフェスのメインステージに立つアーティストも輩出しているとのこと。

■“RO JACK for ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 supported by TOY'S FACTORY”

主催:ロッキング・オン・ジャパン

協力:TOY'S FACTORY

▼エントリー

エントリー受付はRO JACK for ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 公式サイトで行います。

受付期間:3月27日(木)昼12:00〜5月30日(金)17:00

▼スケジュール

第1弾音源通過アーティスト発表:2025年4月下旬

第2弾音源通過アーティスト発表:2025年5月下旬

第3弾音源通過アーティスト発表:2025年6月中旬

入賞アーティスト発表:2025年6月下旬

優勝アーティスト決定:2025年7月12日(土)

▼優勝特典

ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025への出演権

音源&MV 制作を全面的にサポート ※RO JACK x TOY'S FACTORYによるインディーズレーベル「Lazberry」よりデジタルシングルとして1曲配信リリース

Mゾ‐浙100万円 ※入賞アーティストには10万円

に楽誌『ROCKIN' ON JAPAN』をはじめとする各メディアへの掲載





主催:ロッキング・オン・ジャパン協力:TOY'S FACTORY▼エントリーエントリー受付はRO JACK for ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 公式サイトで行います。受付期間:3月27日(木)昼12:00〜5月30日(金)17:00▼スケジュール第1弾音源通過アーティスト発表:2025年4月下旬第2弾音源通過アーティスト発表:2025年5月下旬第3弾音源通過アーティスト発表:2025年6月中旬入賞アーティスト発表:2025年6月下旬優勝アーティスト決定:2025年7月12日(土)▼優勝特典ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025への出演権音源&MV 制作を全面的にサポート ※RO JACK x TOY'S FACTORYによるインディーズレーベル「Lazberry」よりデジタルシングルとして1曲配信リリースMゾ‐浙100万円 ※入賞アーティストには10万円に楽誌『ROCKIN' ON JAPAN』をはじめとする各メディアへの掲載

関連リンク

◆RO JACK オフィシャルサイト

◆RO JACK オフィシャルサイト

そして2025年、新たにメジャーレーベルをパートナーに迎え、約5年ぶりに“RO JACK”が再始動する。“RO JACK for ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025”のパートナーレーベルとは、Mr.Children、ゆず、BUMP OF CHICKEN、Eveやマカロニえんぴつなど数多くのアーティストが所属するメジャーレーベルTOY'S FACTORYだ。この再始動発表にあわせて、エントリー受付もスタートしている。以下に、“RO JACK”製作委員会のメッセージをお届けしたい。◆ ◆ ◆新生RO JACK、始めます。ロッキング・オンが主催するアーティストのオーディションプロジェクト、RO JACK(アールオー・ジャック)。2008年の始動から約12年にわたって数多くのアーティストがエントリーをし、たくさんのドラマを生み出してきました。そして2025年、新たにメジャーレーベルをパートナーに迎え、このRO JACKを約5年ぶりに再始動させます。一度幕を閉じた2020年から現在に至るまで、音楽シーンには様々な変化がありました。その変化を肌で感じていく中で、アーティストが集う新たなプラットフォームの必要性を感じるとともに、音楽シーンの未来をつなぐ役割をRO JACKが担うべきだと感じました。優勝アーティストはROCK IN JAPAN FESTIVALの出演権・音源&MV制作のサポートおよびリリース・賞金100万円といった優勝特典を手にすることができます。そして今回の再始動を機に、オーディションの枠にとどまらず、RO JACKに集う「新たな才能」を「音楽シーンの主役を担うアーティスト」へと発展させるため、メジャーレーベルと共にサポートすることも視野に入れたプロジェクトとしてアップデートします。エントリーは3/27(木)12:00よりスタートしました。なおエントリーにおいて、バンド、ソロ、ユニットといった人数構成、そしてエントリー楽曲における音楽ジャンルに制約は一切ありません。“RO JACK for ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025”のパートナーレーベルはTOY'S FACTORYです。この新しいRO JACKを通して、音楽シーンの未来を創る才能に出会えることを楽しみにしています。RO JACK製作委員会◆ ◆ ◆