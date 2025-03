6月9日は、ドナルドの誕生日!

東京ディズニーランド・東京ディズニーシーではドナルドダックのお誕生日をお祝いするグッズが登場します。

一緒に楽しみたいグッズとまとめて紹介していきます☆

東京ディズニーランド「ドナルドダック」グッズ・お土産まとめ

販売店舗:

東京ディズニーランド「ギャグファクトリー/ファイブ・アンド・ダイム」

東京ディズニーシー「エンポーリオ」

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります(状況によっては、予告なく延長・変更する場合があります)

プレゼントをもらってバースデーを楽しむドナルドやさまざまなドナルドのグッズでお祝い!

ぬいぐるみ

販売日:2025年5月22日(木)

価格:4,200円

バースデーを楽しむ「ドナルドダック」のぬいぐるみ。

2025年の日付入りで記念にもぴったり!

かわいいダックも一緒です☆

ぬいぐるみバッジ

販売日:2025年5月22日(木)

価格:2,400円

ギフトボックスを持った「ドナルドダック」のぬいぐるみバッジ。

ホセ・キャリオカ くっつきぬいぐるみ

販売日:2025年4月7日

価格:2,500円

肩やバッグなどにくっつけられるぬいぐるみ。

ホセ・キャリオカと、

パンチート くっつきぬいぐるみ

販売日:2025年4月7日

価格:2,500円

パンチートのデザインが登場します。

ドナルドダックのお誕生日を一緒に盛り上げられるグッズです☆

消しゴム

販売中

価格:1,000円

人気のお土産「チョコクランチ」デザインのかわいい消しゴム。

ディズニー・ビークル・コレクション〈トミカ〉

販売中

価格:1,600円

「ドナルドのボート」モチーフのディズニー・ビークル・コレクション〈トミカ〉

手持ちバルーン

発売中

価格:700円

「ドナルドダック」デザインの手持ちバルーン。

口元にあてれば「ドナルドダック」になりきった楽しい写真を撮るとこができます。

ポージープラッシー ドナルドダック

販売中

価格:3,400円

ポーズが自由につけられる「ドナルドダック」のぬいぐるみ。

ポージープラッシー デイジーダック

販売中

価格:3,400円

ポーズが自由につけられる「デイジーダック」のぬいぐるみ。

タンブラー ドナルドダック

販売中

価格:1,600円

「ドナルドダック」デザインのタンブラー。

爽やかなグリーンのカラーです。

タンブラー デイジーダック

販売中

価格:1,600円

「デイジーダック」デザインのタンブラー。

パープルカラーがおしゃれ!

タンブラー

販売中

価格:3,800円

レトロなタッチがおしゃれなタンブラー。

淡いブルーとイエローで、「ドナルドダック」カラーになっています。

バスタオル

販売中

価格:3,300円

大判サイズのバスタオル。

かわいい「ドナルドダック」モチーフです☆

フェイスタオル ブルー系

価格:1,600円

使いやすいサイズのフェイスタオル。

ちらりとこちらに視線を送るドナルドも☆

フェイスタオル グリーン系

販売中

価格:1,500円

爽やかな色合いの「ドナルドダック」フェイスタオル。

ワンポイントの刺繍入り。

フェイスタオル パープル系

販売中

価格:1,500円

「デイジーダック」デザインのフェイスタオル。

「ドナルドダック」のタオルとお揃いで使いたくなるデザインです。

お誕生日をお祝いするぬいぐるみも!

東京ディズニーリゾート「ドナルドダック」グッズ・お土産の紹介でした。

※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります

