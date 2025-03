東京ディズニーランド®では5月29日(木)から6月9日(月)までの期間、6月9日(月)に誕生日を迎えるドナルドダックのバースデーをお祝いするデコレーションとメニューが登場!

4月8日(火)から6月30日(月)までスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ」第4弾「ドナルドのクワッキー・ダック!ダック!ダックシティ!」が開催される東京ディズニーランド。

5月29日(木)から6月9日(月)までの期間、6月9日(月)に誕生日を迎えるドナルドダックのバースデーをお祝いするデコレーションとメニューが登場!

2025年は新たにドナルドと仲間たちがタウンカーに乗ってゲストの皆さんにご挨拶をするグリーティングドライブを実施して、ドナルドのバースデーを盛り上げます☆

2025年5月22日(木)からバースデーを楽しむドナルドのぬいぐるみとぬいぐるみバッジを販売します。

グリーティングドライブ「ドナルドのバースデーグリーティング」

公演場所:パレードルート

公演回数:1日1回公演

東京ディズニーランドのパレードルートでは、ドナルドがデイジーと一緒にバースデーの装飾が施されたタウンカーに乗り、ゲストの皆さんにご挨拶。

さらにドナルドの親戚のスクルージとヒューイ、デューイ、ルーイも登場します。

ゲストの皆さんもディズニーの仲間たちと一緒にドナルドのバースデーをお祝いしましょう!

※天候等の状況により内容が変更または中止になる場合があります。

デコレーション

東京ディズニーランドのアトラクション「ドナルドのボート」には、ドナルドが自身の誕生日をアピールするバナーが飾られ、ボートの前にはドナルドのファンから届いたたくさんの誕生日プレゼントが。

ドナルドのファンであるクワッキーダックたちもさらに増え、お祝いに参加します。

グッズ

発売開始:5月22日(木)

東京ディズニーリゾート®ではプレゼントをもらってバースデーを楽しむドナルドのぬいぐるみとぬいぐるみバッジが登場します。

パークでもおうちでもバースデーを一緒にお祝いしましょう。

※グッズの内容は、予告なく変更になる場合があります。また、在庫状況により、品切れや販売終了となる場合や、販売を継続する場合があります。

メニュー

東京ディズニーランドの一部のレストランでは、デザートの上にトッピングされているチョコレートがドナルドのデザインになります。

タウンカーに乗ってグリーティングも!

お祭り騒ぎのダックシティで迎えるドナルドのバースデー。

東京ディズニーランド「ドナルドダックのバースデー」2025の紹介でした。

※内容は、予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

