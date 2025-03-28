来週の主なマーケットイベント
◎経済統計・イベントなど
◇３月３１日
０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）
０８：５０ 日・商業動態統計
１０：３０ 日・２年物利付国債の入札
１０：３０ 中・製造業購買担当者景気指数
１０：３０ 中・サービス部門購買担当者景気指数
１４：００ 日・新設住宅着工戸数
１５：００ 独・輸入物価指数
１５：００ 独・小売売上高
１７：３０ 英・消費者信用残高
１７：３０ 英・マネーサプライ
１９：００ 日・外国為替介入実績
２１：００ 独・消費者物価指数（速報値）
２２：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数
※シンガポール，マレーシア，インドネシア，インド市場が休場
◇４月１日
０８：３０ 日・失業率
０８：３０ 日・有効求人倍率
０８：５０ 日・日銀全国企業短期経済観測調査（日銀短観）
０９：３０ 豪・小売売上高
１０：４５ 中・財新製造業購買担当者景気指数
１２：３０ 豪・豪中央銀行が政策金利発表
１６：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・失業率
１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
２３：００ 米・建設支出
２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数
※日・閣議
※フィリピン，マレーシア，インドネシア市場が休場
◇４月２日
０８：５０ 日・マネタリーベース
０９：３０ 豪・住宅建設許可件数
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計
２３：００ 米・製造業新規受注
※インドネシア市場が休場
◇４月３日
０５：３０ 米・クグラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
０９：３０ 豪・貿易収支
１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札
１０：４５ 中・財新サービス部門購買担当者景気指数
１６：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・卸売物価指数
２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数
２１：３０ 米・貿易収支
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数
※ＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会の議事要旨
※台湾，インドネシア市場が休場
◇４月４日
０１：３０ 米・ジェファーソンＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が講演
０３：３０ 米・クックＦＲＢ理事が講演
０８：３０ 日・全世帯家計調査
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１５：００ 独・製造業新規受注
１５：４５ 仏・鉱工業生産
１７：３０ 英・建設業購買担当者景気指数
◇３月３１日
０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）
０８：５０ 日・商業動態統計
１０：３０ 日・２年物利付国債の入札
１０：３０ 中・製造業購買担当者景気指数
１０：３０ 中・サービス部門購買担当者景気指数
１４：００ 日・新設住宅着工戸数
１５：００ 独・輸入物価指数
１５：００ 独・小売売上高
１７：３０ 英・消費者信用残高
１７：３０ 英・マネーサプライ
１９：００ 日・外国為替介入実績
２１：００ 独・消費者物価指数（速報値）
２２：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数
※シンガポール，マレーシア，インドネシア，インド市場が休場
◇４月１日
０８：３０ 日・失業率
０８：３０ 日・有効求人倍率
０８：５０ 日・日銀全国企業短期経済観測調査（日銀短観）
０９：３０ 豪・小売売上高
１０：４５ 中・財新製造業購買担当者景気指数
１２：３０ 豪・豪中央銀行が政策金利発表
１６：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・失業率
１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
２３：００ 米・建設支出
２３：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数
※日・閣議
※フィリピン，マレーシア，インドネシア市場が休場
◇４月２日
０８：５０ 日・マネタリーベース
０９：３０ 豪・住宅建設許可件数
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計
２３：００ 米・製造業新規受注
※インドネシア市場が休場
◇４月３日
０５：３０ 米・クグラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
０９：３０ 豪・貿易収支
１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札
１０：４５ 中・財新サービス部門購買担当者景気指数
１６：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１６：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
１８：００ ユーロ・卸売物価指数
２０：３０ 米・チャレンジャー人員削減数
２１：３０ 米・貿易収支
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）
２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数
※ＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会の議事要旨
※台湾，インドネシア市場が休場
◇４月４日
０１：３０ 米・ジェファーソンＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が講演
０３：３０ 米・クックＦＲＢ理事が講演
０８：３０ 日・全世帯家計調査
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１５：００ 独・製造業新規受注
１５：４５ 仏・鉱工業生産
１７：３０ 英・建設業購買担当者景気指数