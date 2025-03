おしゃれピクニック気分で楽しみたい！お花見“おしゃピク”グルメまとめ

いつもよりも暖かいお花見が出来るといわれている2025年春。

テイクアウトやホテルのテラス席でお花見を楽しむのもおすすめ!

今回は、おしゃれピクニック気分で楽しみたいグルメをまとめて紹介していきます。

お花見“おしゃピク”グルメまとめ

定番のお花見もいいけれど、おそと時間がさらに満喫できる、おしゃれ感を演出するピクニック=“おしゃピク”でお花見もおすすめ!

今回は、お花見で楽しみたいグルメを紹介していきます。

ベーカリーカフェ「GGCo.」

都内で4店舗展開するベーカリーカフェ「GGCo.」

豆のクオリティや焙煎法にこだわった淹れたてコーヒー、季節のコンセプト「カフェ de 歳時記」で展開される季節のドリンクやブレッド、アーバンテイストなインテリアで毎日通いたくなるカフェです。

そんな「カフェ de 歳時記」春季限定商品のコンセプトは「春を感じる『桜&いちごスイーツ』」!

見た目にも愛らしい桜の花を模したあんぱんや、

瑞々しいいちごとカスタードクリームを乗せたデニッシュ、

いちごとピスタチオクリームを挟んだちぎりパンなど、春にふさわしいスイーツブレッドが登場。

季節毎にバラエティ豊かなパンを提供しています。

老舗ベーカリー「ブランジェ浅野屋 」

1933年の開業以来、伝統的な製法でヨーロッパスタイルのパンを販売する老舗ベーカリーの浅野屋。

現在では軽井沢に3店舗、東京を中心に関東で16店舗を展開する老舗ベーカリーとしてその地位を確立しています。

抹茶ミルクのような味わいのブレッド「濃い抹茶ミルク」や、

3種のチーズとスモークハムを使った定番人気のクロックムッシュ、

この時期だけのロングセラーの桜あんぱん、

信州産のブルーベリーがたっぷり入ったパイなど、春らしさを感じる新作がラインナップされています。

東京マリオットホテル「GOTENYAMA SAKURA BOX」

東京マリオットホテルでは、2025年3月15日(土)〜 4月15日(火)の期間、ホテル1階レストラン「Lounge & Dining G(ラウンジ アンド ダイニング ジー)」の屋外テラス席にて、「GOTENYAMA SAKURA BOX(ゴテンヤマ サクラ ボックス)」を提供!

三段のモダンなお重スタイルで提供され、手ぶらで“おしゃピク”が楽しめます。

サワラや新玉ねぎ、蛤など季節を感じるメニューがたっぷり!

メインディッシュ「国産牛のグリル」は、自分で焼いて楽しむというひと手間も楽しい☆

出張シェフサービス「PRIME CHEF」

価格:3,300円 ※6個から注文受付、別途交通費2,000円

あなたにぴったりな出張シェフが見つかり、自宅やご指定の場所へ出張料理を依頼できるサービス「PRIME CHEF」もお花見やおしゃピクで活躍!

ご自宅だけでなく、行楽やピクニック、運動会など様々なイベントでお食事が華やかに彩るだけでなく、冷めても美味しいお料理を提供します。

春のポルトガルピクニックコースでは、

サラダ・デ・セノーラ(アルガルヴェ地方のニンジンサラダ)サラダ・デ・ベテハーバ・イ・ラランジャ(ビーツとオレンジのサラダ)グレーロシュ・サルティアード(菜花の炒め物)

パタニスカス・デ・バカリャウ(鱈のかき揚げ)

アローシュ・デ・フェイジャオン(赤インゲン豆の炊き込みご飯)

のメニューで構成。

「パタニスカス・デ・バカリャウ(鱈のかき揚げ)」は、南蛮貿易によって日本に伝わった最初の掻き上げといわれていて、冷めても美味しい一品。

「アローシュ・デ・フェイジャオン(赤インゲン豆の炊き込みご飯)」との相性も抜群です。

サラダ3種はクミンやパクチーなどが用いられ、スパイシーな味わいに。

お酒とも好相性で、いつもとちょっと違ったおいしさと出会えます☆

都内でお花見が楽しめるスポットのひとつ、品川・御殿山は江戸時代から花見の名所として知られる歴史ある場所。

品川駅からほど近い便利な立地ながら、都会の喧噪から離れられる癒やしの空間です。

満開の桜を鑑賞しながら、おしゃピクを楽しんでみてくださいね!

