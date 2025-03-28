これからの予定【経済指標】

【英国】
貿易収支（1月）16:00
予想　-167.0億ポンド　前回　-174.47億ポンド（商品貿易収支)
予想　-30.0億ポンド　前回　-28.16億ポンド（貿易収支)

実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第4四半期）16:00
予想　0.1%　前回　0.1%（前期比)
予想　1.4%　前回　1.4%（前年比)

経常収支（2024年 第4四半期）16:00
予想　-245.0億ポンド　前回　-181.0億ポンド（経常収支)

小売売上高（2月）16:00　
予想　-0.4%　前回　1.7%（前月比)
予想　0.6%　前回　1.0%（前年比)
予想　-0.5%　前回　2.1%（除自動車燃料・前月比)
予想　0.5%　前回　1.2%（除自動車燃料・前年比)

【ユーロ圏】
ドイツGfK消費者信頼感調査（4月）16:00　
予想　-22.3　前回　-24.7（Gfk消費者信頼感)

ドイツ雇用統計（3月）17:55
予想　6.2%　前回　6.2%（失業率)　
予想　1.0万人　前回　0.5万人（失業者数)

ユーロ圏消費者信頼感指数（確報値）（3月）19:00
予想　N/A　前回　-14.5（ユーロ圏消費者信頼感)

ユーロ圏景況感指数（3月）19:00
予想　96.9 　前回　96.3 （景況感指数)

【スイス】
KOFスイス先行指数（3月）17:00
予想　102.5　前回　101.7（KOFスイス先行指数)

【ブラジル】
雇用統計（2月）21:00
予想　6.8%　前回　6.5%（失業率)

【米国】
個人所得・支出（2月）21:30
予想　0.4%　前回　0.9%（個人所得・前月比)
予想　0.5%　前回　-0.2%（個人支出・前月比)

PCEデフレータ（2月）21:30　
予想　0.3%　前回　0.3%（PCEデフレータ・前月比)　
予想　2.5%　前回　2.5%（PCEデフレータ・前年比)　
予想　0.3%　前回　0.3%（PCEコアデフレータ・前月比)　
予想　2.7%　前回　2.6%（PCEコアデフレータ・前年比)

ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（3月）23:00
予想　57.9　前回　57.9（ミシガン大学消費者信頼感指数)

※予定は変更することがあります