東京マリオットホテルでは、2025年3月15日(土)〜 4月15日(火)の期間、ホテル1階レストラン「Lounge & Dining G(ラウンジ アンド ダイニング ジー)」の屋外テラス席にて、「GOTENYAMA SAKURA BOX(ゴテンヤマ サクラ ボックス)」を提供!

お重スタイルのランチメニューで、見た目も味わいも春を感じる華やかなお花見弁当になっています☆

東京マリオットホテル「GOTENYAMA SAKURA BOX」

期間:2025年3月15日(土)〜 4月15日(火)

時間:12:00〜15:00(L.O.14:30)

料金:1名様 7,500円(2名様よりご予約制)

場所:ホテル1階「Lounge & Dining G」

毎年人気の「GOTENYAMA SAKURA BOX」が、2025年も咲き誇る御殿山の桜とともに登場します。

「GOTENYAMA SAKURA BOX」は、咲き誇る桜を愛でながらいただく特別なランチメニュー。

心地よい春の風を感じられる御殿山庭園の豊かな緑と桜を望む屋外テラス席で、麗らかな季節を五感で愉しむ料理の数々をお花見気分で楽しめます。

一の重

ハマグリのマリニエール フィヨルドルビー添えハモンセラーノとそら豆のキッシュ新ジャガイモとスモークサーモンのタルタルホワイトアスパラガスと帆立のサラダ仕立て サフランソース新玉ねぎとビーフパストラミのマリネ

和モダンな三段のお重で提供される「GOTENYAMA SAKURA BOX」

一の重には、ハマグリのマリニエールやハモンセラーノとそら豆のキッシュなど春らしい彩りのセイボリーを盛り合わせ。

二の重

ロブスターロール オーロラソース国産ポーク 香草パン粉焼きサワラの西京焼きムニエル あられのせズワイガニのスティックピザ蘭王たまごのフラン トリュフソース

二の重には鮮やかなあられをまとったサワラの西京焼きムニエルにくわえ、ロブスターロール オーロラソースやズワイガニのスティックピザといった海の幸を使った料理も。

メイン&スープ

メイン料理は「国産牛サーロイン季節の野菜添え」

国産牛サーロインと旬の春野菜をBBQスタイルで堪能する特別感あふれる一品です。

クラムチャウダーと一緒にいただくのがおすすめです。

三の重

ベルガモットとフランボワーズのギモーブグリオットチェリーのボンボンショコラいちごとフランボワーズのタルトいちごとホワイトチョコのサブレサンドいちごのブランマンジェとピンクグレープフルーツのジュレフロマージュブランムース

三の重はピンク色がかわいいお重に。

いちごをふんだんに使用したタルトやジュレなどのデザートが並びます。

見た目も味わいも春を感じる華やかなお花見弁当。

葛飾北斎の浮世絵にも描かれてきた風光明媚な桜の名所御殿山で、春の行楽気分高まるお花見ランチが楽しめます。

御殿山の桜と楽しみたいモダンなお花見弁当!

東京マリオットホテル「GOTENYAMA SAKURA BOX」の紹介でした。

※悪天候時は室内でのご提供となります。

※室内提供の場合、「国産牛サーロイン季節の野菜添え」は調理済みでのご提供となります。

※記載のメニュー内容は変更になる場合がございます。

※表記の料金には税金・サービス料が含まれております。

