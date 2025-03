画像はYouTubeチャンネル「がんチャレンジャーチャンネル for athlete」よりどうも!エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。とっても素敵なYouTubeチャンネルがある事を知り、これは是非情報拡散したいと思い勝手ながら紹介させていただきます。みなさんは“キャンサーロスト”という言葉をご存知でしょうか。これは「人が人に寄り添う社会づくりに貢献する」をミッションに掲げ、がん罹患経験者にかかわる方への情報提供を中心に活動している一般社団法人がんチャレンジャーが名付けた言葉だそうで、がん罹患によって失ったものや機会、例えば仕事、家族、人間関係、妊よう性、趣味などを包括した総称なんだそうです。

このキャンサーロストに悩まされながらも、新しい挑戦や次の夢に向かって進むアスリートの方に向けての力になりたいという思いから、YouTubeチャンネル『がんチャレンジャーチャンネル for athlete』が開設されました。一般社団法人がんチャレンジャー代表の花木さんは動画の中で、30代でがんになり、病気をきっかけに自分の思い描いていたキャリアを築けなくなったという経験があるという事を語っておられ、そういした経験を生かし、同じように病に悩む方のお手伝いをしたいという思いからこうした活動をされているそうです。本当に素晴らしい活動だと思います。また、花木さんは、Jリーガーを目指していたけれども挫折してしまった選手たちへのインタビューを行い、その取材内容を書籍として刊行されています。チャンネルではその著書の説明もされていました。昨今、メンタルヘルスに関しての話題も多いですが、こうした視点でのメンタルケアであったり心のサポートになるような活動は大変興味深いですし、こうした活動をされている方の存在は本当に貴重だなと思います。ありがたいですし、素晴らしい事だと思いますし、もっと一般社団法人がんチャレンジャーの活動内容が世の中に伝わるといいな…という事も思いました。個人的にはこのチャンネルのように挫折をされた当事者の方の力になるような情報も大変ありがたいですが、そうした挫折をされた方を家族に持つ方や、闘病中の方の側でサポートされている方のサポートになるような情報も発信されていくとさらに素晴らしいチャンネルになるだろうなと感じたりもしました。という訳で、Nicheee!はこれからもYouTubeチャンネル「がんチャレンジャーチャンネル for athlete」の動画を視聴していきたいと思います!■法人概要法人名 : 一般社団法人がんチャレンジャー代表者 : 代表理事 花木 裕介(産業カウンセラー)所在地 : 千葉県柏市設立 : 2019年11月事業内容:・がん罹患者の周囲の関係者、及び当人が良好なコミュニケーション手法等を学ぶためのセミナー、研修の企画・実施等教育事業・良好なコミュニケーションや心身ともに円滑な社会復帰におけるモデルケース等に関する情報提供および出版等による発信事業・心身ともに円滑な社会復帰に向けた書籍出版支援および記事作成支援事業 ほかURL : https://www.gan-challenger.org/ (Written by 雑学言宇蔵)