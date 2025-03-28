Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年3月28日(金)9時から4月1日(火)23時59分まで｢スマイルSALE 新生活FINAL｣を開催中。

セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大9.5％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

※最大ポイント還元率はユーザーにより異なる場合があります。詳しくはキャンペーンページをご確認ください

現在、CO2センサーが13％オフで7,000円切りや温湿度計が14％オフで3,000円切りなど、SwitchBotの各種アイテムがお得に登場しています。

なお、以下の表示価格は2025年3月28日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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SwitchBotのCO2センサーが13％オフで7,000円切りに！ 部屋の空気管理も自動化してスマートに！

SwitchBot CO2センサー 二酸化炭素濃度計 温湿度計 アラーム - スイッチボット デジタル 大画面 高精度 CO2測定器 快適指数 天気予報 時計 卓上 カレンダー スマホ連動 アラート通知 グラフ記録 スマートホーム Alexa Google Home Siriに対応 6,980円 （13％オフ） Amazonで購入する PR PR

温湿度計が14％オフで3,000円切り！ 液晶で天気予報や時計、カレンダーも見られる！

SwitchBot 温湿度計 プロ 温度計 湿度計 - スイッチボット 快適指数 大画面 温度湿度計 デジタル 天気予報 時計 卓上 カレンダー スマホで温度湿度管理 高精度 コンパクト アラート通知 グラフ記録 スマートホーム Alexa Google Home Siriに対応 2,980円 （14％オフ） Amazonで購入する PR PR

SwitchBot 防水温湿度計 Alexa 温度計 湿度計 - スイッチボット ワイヤレス 室内 屋外用 温湿度計 スマホで温度湿度管理 デジタル 高精度 コンパクト 温度 湿度 絶対湿度 異常通知 グラフ記録 スマートホーム Alexa Google Home IFTTT イフト Siriに対応(ハブ必要) 1,680円 （15％オフ） Amazonで購入する PR PR

SwitchBotの防犯カメラもセールに！ ソーラーパネル付きが13％オフで14,000円切り！

【Compatible with Alexa認定】SwitchBot 防犯カメラ 充電式 ソーラーパネル付き 300万画素 監視カメラ 大容量バッテリー 取付簡単 夜間カラー撮影 動体検知 双方向音声通話 IP65防水防塵 ソーラー充電 省エネルギー スマートホーム スイッチボット 屋外カメラ3MP(ソーラーパネル付き) 13,890円 （13％オフ） Amazonで購入する PR PR

【Works with Alexa認定】 SwitchBot 防犯カメラ 300万画素 監視カメラ アプリ通知 遠隔確認 動体検知 自動追跡 ナイトビジョン 双方向音声通話 パン/チルト カラーナイトビジョン 室内 スイッチボット 見守りカメラ Plus 3MP 3年保証 4,280円 （14％オフ） Amazonで購入する PR PR

「スマートリモコン ハブ2」が20％オフで8,000円切りに。赤外線リモコンの家電をこれでコントロール

SwitchBot スマートリモコン ハブ2 赤外線家電を管理 スマートホーム Alexa スイッチボット 学習リモコン 温湿度計機能付き 光センサー付き リモートボタン スケジュール シーンで家電一括操作 遠隔操作 節電·省エネ Google Home IFTTT Siri SmartThingsに対応 Hub2 7,980円 （20％オフ） Amazonで購入する PR PR

SwitchBot スマートリモコン ハブミニ Alexa スイッチボットHub Mini スマートホーム 学習リモコン 赤外線家電を管理 スケジュール 遠隔操作 節電·省エネ Google Home IFTTT Siri SmartThingsに対応 (ホワイト) 4,580円 （16％オフ） Amazonで購入する PR PR

指紋認証パッド付きの「スマートロック プロ」17％オフの19,000円切りに！ 鍵から開放されよう

SwitchBot スマートロック プロ 指紋認証パッド 暗証番号 - スイッチボット 鍵 スマートキー オートロック ドアロック 玄関 スマートホーム Alexa Google Home Siriに対応 遠隔対応 工事不要 取付カンタン 防犯対策 後付け ブラック 18,980円 （17％オフ） Amazonで購入する PR PR

SwitchBot スマートロック Alexa スマートキー スマートホーム - スイッチボット 玄関 オートロック 鍵 スマホで操作 Alexa Google Home Siriに対応 遠隔対応 工事不要 取付カンタン 防犯対策 10,183円 （15％オフ） Amazonで購入する PR PR

スマートプラグや物理ボタン、自動開閉カーテンなど、SwitchBotの各種ツールも特価中！

SwitchBot スマートプラグ プラグミニ スマートコンセント スイッチボット 消費電力モニター タイマー コンセント 節電·省エネ 直差し 遠隔操作 音声コントロール Bluetooth&Wi-Fi両方対応 スマートホーム Alexa, Google Home, Siri, IFTTT, SmartThings対応 1,780円 （10％オフ） Amazonで購入する PR PR

SwitchBot スイッチボット リモートボタン ワンタッチ SwitchBot複数デバイスに対応 ワンボタンで複数デバイス同時制御 シーンに対応 スマートホーム 置き場所自由 遠隔操作 物理ボタン コンパクト Bluetooth4.2 2,230円 （10％オフ） Amazonで購入する PR PR

SwitchBot カーテン 第3世代 自動開閉 スイッチボット - Alexa Google Home IFTTT イフト Siriに対応 スマートホーム 遠隔操作 取付簡単 ソーラーパネルで充電可能 U型/角型レールに対応 7,633円 （15％オフ） Amazonで購入する PR PR

SwitchBot スイッチボット スイッチ ボタンに適用 指ロボット スマートスイッチ スマートホーム ワイヤレス タイマー スマホで遠隔操作 Alexa, Google Home, Siri, IFTTTなどに対応(ハブ必要) ホワイト 3,980円 （20％オフ） Amazonで購入する PR PR

新生活をスマート化してもっと便利に！ ロボット掃除機や空気清浄機も特価に！

【超小型・90日間自動ゴミ収集】 SwitchBot ロボット掃除機 K10+ 高精度マッピング - 2500pa強力吸引 水拭き 禁止エリア 静音設計 遠隔操作 自動充電 落下防止 2.4GWi-Fi対応 スイッチボット Alexa Google Home IFTTT Siriに対応 39,800円 （33％オフ） Amazonで購入する PR PR

【1台4役】SwitchBot 空気清浄機 Table 脱臭 ワイヤレス充電 - スイッチボット 25畳 静音 小型 省エネ 大風量 360度全方位 浄化 消臭 除菌 集じん HEPA フィルター 花粉 ニオイ対策 タイマー機能 ムードライト付き Alexa Google Home Siriに対応 23,980円 （20％オフ） Amazonで購入する PR PR

＞＞SwitchBotのセール対象商品一覧を見る

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

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＞＞ウォッチリストの使い方について

Source:｢スマイルSALE 新生活FINAL｣