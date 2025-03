もっちり食感がたまらない「好日シリーズ」！ 厳選食材にこだわった、幸せを生み出すベーカリー（東京・中延）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は中延駅近くにオープンした、素材にこだわるベーカリー。名物「好日シリーズ」は必食です。

Koen(東京・中延)

国産素材を使ったパン 写真:お店から

2025年1月、中延駅から徒歩5分ほどの場所に、国産小麦のパンと焼き菓子、ジェラートを提供する「Koen」がオープンしました。店名には「お客様や生産者様の「声(コエ)」を聞き、「縁(エン)」をつなげたい。お客様や生産者様が「しあわせ(幸/コウ)」になれるようなお店作りを目指したい。「公園(コウエン)」のように多くの方が集まる場所にしたい」という気持ちが込められているそう。

ほっこりする外観 写真:お店から

住宅街に位置する同店は、10坪とコンパクトで可愛らしいお店。店長の鹿山さんが中延出身だったこともあり、地元であるこのエリアに出店をしたのだそう。木を基調とした温かな雰囲気の店舗には、おいしそうなパンや焼き菓子が並びます。

好日あんぱん/好日クリームパン 写真:お店から

看板メニューは食べた人の顔がにっこりとなれるように作った「好日シリーズ」。豆大福をイメージし、生地に酒粕を使った「好日あんぱん」300円は、中延商店街にある昔ながらの製法にこだわった「豆のさがみや」の塩入大納言を生地に練り込み、板橋区幸町にある直火銅釜で餡を煉っている「木下製餡」のつぶあんと求肥を包んでいます。「好日クリームパン」300円(ホイップクリームのせ+50円)は、口どけ抜群のブリオッシュ生地に、濃厚な卵の味わいがする自家製カスタードクリームをたっぷりと詰めたパン。季節によって旬のフルーツをのせ、コンフィチュールやキャラメルを使ったアレンジバージョンも登場するそうで、そちらも要チェックです。

手土産にもぴったり 写真:お店から

どちらも国産小麦や国産材料を使い、近隣のお店とのつながりも大切にしつつ、作り手もお客様も温かい気持ちになることを目指しているとのこと。縁起の良さそうなパンは大切な方への手土産にもぴったりです。

おいしそうなパンたち 写真:お店から

同店のパンには、国産小麦を使用。数ある小麦の品種やひき方、風味の中から数種類を選び、ブレンドして生地を作っています。また、砂糖はミネラル分が多く独特なコクと深みがある奄美諸島産さとうきび原料のすだき糖を使用。血糖値が上がりにくく体に優しい砂糖です(特徴にあわせて白砂糖を使用した商品もあります)。酵母はイーストとともに自家製酵母を数種類組み合わせ、長時間発酵させることにより、吸水を高めてしっとり感や小麦の甘み、生地のおいしさを引き出しています。甘みづけにコクがあり、ラム酒のような味や香りで深みを与えてくれる三河みりんにドライフルーツを漬けてパンに混ぜ込み、シロップとしても使用しています。店頭には「ベーコンエピ」380円や「パンスイス」430円、「角食パン」 1本・820円/ハーフ・410円など多彩なパンが並びます。

あんバター 写真:お店から

塩気と甘みのバランスが絶妙な「あんバター」300円や、サクサク食感の「クロワッサン」350円、ボリューム満点の「フォカッチャサンド」730円も人気です。「カレーパン」は手作りのスパイスカレーを使うなど、具材やソースもできるだけ手作りにこだわっています。

米粉クッキー(アールグレイ) 380円 写真:お店から

また、米粉を使用した焼き菓子も用意。米粉はたくさんの種類の中から試作を重ね、新潟産の米粉を選定しています。しっとり感やホロホロと崩れるような食感を活かした焼き菓子で、スイーツを食べた後の重さがなく罪悪感の低い口当たりが特徴です。「パウンドケーキ」プレーン1本・2,380円/1カット・320円や「クッキー」320円〜など、ギフトとしても重宝しそう。

春からは季節のフルーツを使ったジェラートも販売予定。素材の味を大切にし、材料を厳選して作られています。定番のものから季節の素材を組み合わせて常時4〜6種類をカップで提供しています。

近くには歴史と自然を感じる戸越公園や、文庫の森もあるので、同店のパンを買ってピクニックするのもいいですね。厳選食材を使った焼き立てパンや、焼き菓子、ジェラートを楽しみに足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

プレーンベーグル 出典:くちるさん

『小麦は国産小麦、砂糖は奄美諸島産のすだき糖を使用。

イーストや自家製酵母を組み合わせ、長時間発酵した生地を焼き上げています。

食べた人が1日にっこりとなれるようなパンが作りたいと好日シリーズという求肥入りのあんぱんやカスタードクリームパンもラインナップ。

米粉を利用した焼き菓子、今後は季節のフルーツを使ったジェラートも登場する様子。

休日オープン前には私も含めて4組の待ち列ができていました。

︎ベーグルプレーン 320円

「縁を結ぶ」形のシンプルなベーグル

→外側パリッと硬めで内側はしっかり詰まった生地でかみごたえがあります。酵母の旨みがギュッと閉じ込められていて、そのままでも食べられます。スープなんかにつけて食べたい感じ。

︎ミニバゲット 300円

こちらも表面バリバリッとハードな食感。

クラムはふんわりというより詰まった生地で気泡も小さめ。ベーグルよりも生地はシンプルな味わいです。クラストが好きな方にオススメのバゲット!

︎好日あんぱん 300円

和菓子のようなつぶあんと塩入大納言、求肥入り

→やわなわしっとりした生地にほんのり塩の効いた大納言ゴロッと!通常黒豆が使われてることが多いですがあんこに大納言が加わることで大納言好きにはたまらないあんぱんです!』(くちるさん)

Wクリームパン 350円 出典:purigoro12さん

『小ぶりなお店で、店構えは可愛かった。

色々パンの種類はあって、食パンから、惣菜パンからベーグルまで、ほとんどのパンがここで揃う。

値段は少し高めかなと思いながらも、色々購入しましたが、どれも美味しく、また絶対行きたいと思うようなパン屋でした!

カバー写真のWクリームパンは、今まで食べた中でもトップクラスに美味しく、生クリームとカスタードが同時に食べれるパン。生クリームも牧場のソフトクリームのような濃厚さと、カスタードも写真撮り忘れたけど、かなりオレンジ色の見た目からして美味しいだろ!っていうクリームだった。

長くなってしまったが、それくらい美味しかった。他にも、ソーセージパンと桜あんぱん、食パンを買ったけどどれも美味しかったです!』(purigoro12さん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆Koen住所 : 東京都品川区豊町6-16-6 FORNO 1FTEL : 03-6421-5818

文:佐藤明日香

