Ê¼¸Ë¤Î¼«Á³ÂÎ¸³»ÜÀß¡Ö¤³¤¦¤Ù¥¢¥°¥ê¥Ñ¡¼¥¯¡×¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡¢´ØÀ¾ºÇÂç¡ÈÌó100ËüÎØ¤Î¥Í¥â¥Õ¥£¥é¡É¤¬¸«º¢¤Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í¤Î¡ÖÇÀ¶È¸ø±à¡¦¿À¸Í¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¡×¤¬¡¢2025Ç¯4·î12Æü(ÅÚ)¡¢¡Ö¤³¤¦¤Ù¥¢¥°¥ê¥Ñ¡¼¥¯¡×¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£»ÜÀßÆâ¤Ç¤Ï¡¢4·î12Æü(ÅÚ)¤«¤é5·î6Æü(²Ð¡¦¿¶)¤Þ¤Ç¡¢¥Í¥â¥Õ¥£¥é¤¬ºé¤­¸Ø¤ë½Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤³¤¦¤Ù¥¢¥°¥ê¥Ñ¡¼¥¯¥Í¥â¥Õ¥£¥é¤ÎµÖ2025¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£

¹­Âç¤Ê¼«Á³¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¡Ö¤³¤¦¤Ù¥¢¥°¥ê¥Ñ¡¼¥¯¡×

¿À¸Í»ÔÀ¾¶è¤Î¼«Á³Ë­¤«¤Ê¾®¹â¤¤µÖ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡ÖÇÀ¶È¸ø±à¡¦¿À¸Í¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¡×¡£¥ï¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥Ð¡¼¥Ù¥­¥å¡¼¾ì¡¢¹­Âç¤ÊÇÀ¶È¸ø±à¤òÊ»Àß¤·¤¿»ÜÀß¤È¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¡£

¤½¤ó¤Ê¡ÖÇÀ¶È¸ø±à¡¦¿À¸Í¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¡×¤¬¡¢¿À¸Í¤Î¡ÈÇÀ¡õ¿©¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÂÎ¸³·¿¥é¥ó¥É¥¹¥±¡¼¥×¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¤³¤¦¤Ù¥¢¥°¥ê¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ø¤È¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡£µ¨Àá¤Î²Ö¡¹¤¬ºé¤¯¹­Âç¤ÊµÖ¤ä¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥Ð¡¼¥Ù¥­¥å¡¼¾ì¤È¤¤¤Ã¤¿»ÜÀß¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Âç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡È¼«Á³¤Î·Ã¤ß¤ò³Ø¤Ó¡¦¸òÎ®¤Ç¤­¤ë¾ì¡É¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¡£

´ØÀ¾ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Í¥â¥Õ¥£¥éÈª¤¬¸«º¢¤Ë

¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢15,000­Ö¤ÎµÖ¤Ë¡¢´ØÀ¾ºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëÌó100ËüÎØ¤Î¥Í¥â¥Õ¥£¥é¤¬ºé¤­¸Ø¤ë¡Ö¤³¤¦¤Ù¥¢¥°¥ê¥Ñ¡¼¥¯¥Í¥â¥Õ¥£¥é¤ÎµÖ2025¡×¡£4·î¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤Æ¸«º¢¤ò·Þ¤¨¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤ÇÀ÷¤Þ¤Ã¤¿¥Í¥â¥Õ¥£¥éÈª¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£

¥Í¥â¥Õ¥£¥é¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¥Ô¥¢¥Î±éÁÕ

¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢Èþ¤·¤¯ºé¤¯¥Í¥â¥Õ¥£¥é¤ÎÃæ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¡£¼«Í³¤Ë±éÁÕ¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¡¢²Ö¡¹¤ÎÃæ¤Ç¹¥¤­¤Ê¶Ê¤òÃÆ¤¯ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤­¤ë¤Û¤«¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«»£¤ì¤Ê¤¤¼Ì¿¿¤ò¥«¥á¥é¤Ë¼ý¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡£

¥­¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¡õ¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤â

¤³¤Î¤Û¤«¥Ð¡¼¥Ù¥­¥å¡¼¾ì¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥­¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤ä¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Í¥â¥Õ¥£¥é¤¬¹­¤¬¤ë·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤¿¸å¤Ï¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¥°¥ë¥á¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£

¡Ú¾ÜºÙ¡Û
¡Ö¤³¤¦¤Ù¥¢¥°¥ê¥Ñ¡¼¥¯¡×¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó
¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§2025Ç¯4·î12Æü(ÅÚ)
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á17:00
¢¨Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ª¤è¤Ó½µµÙÆü1Æü¤ò½ü¤¯¡£
¢¨»ÜÀß±Ä¶È»þ´Ö¤Ï»ÜÀß¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡£
½»½ê¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÀ¾¶è²¡ÉôÃ«Ä®¹âÏÂ1557-1
Æþ±àÎÁ¡§ÌµÎÁ
¢¨¡Ö¤³¤¦¤Ù¥¢¥°¥ê¥Ñ¡¼¥¯¥Í¥â¥Õ¥£¥é¤ÎµÖ2025¡×¤ÏÊÌÅÓÆþ¾ìÎÁÉ¬Í×¡£

◾️¡Ö¤³¤¦¤Ù¥¢¥°¥ê¥Ñ¡¼¥¯¥Í¥â¥Õ¥£¥é¤ÎµÖ2025¡×
³«ºÅÆüÄø¡§4·î12Æü(ÅÚ)¡Á5·î6Æü(²Ð¡¦¿¶)
¢¨³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤ÏÌµµÙ¡£
¢¨²Ö¤Î³«²Ö¾õ¶·¤Ë¤è¤ê´ü´Ö±äÄ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£
»þ´Ö¡§9:30¡Á17:00(ºÇ½ªÆþ±à16:30)
ÎÁ¶â¡§Âç¿Í 1,500(800)±ß¡¢4ºÐ¡ÁÃæ³ØÀ¸ 800(400)±ß
¢¨( )Æâ¤Ï20¿Í°Ê¾å¤ÎÃÄÂÎÎÁ¶â¡£

¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¤³¤¦¤Ù¥¢¥°¥ê¥Ñ¡¼¥¯
TEL¡§078-962-4321


¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤­¤ÇÆÉ¤à¡ÛÊ¼¸Ë¤Î¼«Á³ÂÎ¸³»ÜÀß¡Ö¤³¤¦¤Ù¥¢¥°¥ê¥Ñ¡¼¥¯¡×¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡¢´ØÀ¾ºÇÂç¡ÈÌó100ËüÎØ¤Î¥Í¥â¥Õ¥£¥é¡É¤¬¸«º¢¤Ë

³°Éô¥µ¥¤¥È