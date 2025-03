【「電気街の喫茶店」大型アップデート第2弾】 3月28日 実施

PLAYISMは、冒険者酒館が手掛けるPC向けメイド喫茶スローライフADV「電気街の喫茶店」の大型アップデート第2弾を3月28日に実施した。

大型アップデート第2弾では「8番出口」と「都市伝説解体センター」コラボコンテンツが追加。

「8番出口」オリジナルデザインのパッケージソフトやタペストリーがアイテムとして登場するほか、特殊な条件を満たしてある場所に向かうと、“あの異変”を体験できる仕掛けも。

また、「都市伝説解体センター」とのコラボでは、同じくオリジナルデザインのアイテムが登場。今後も「都市伝説解体センター」とのコラボは新展開を予定している。

加えて、「電気街の喫茶店」では、新たにSteamのトレーディングカードアイテムに対応。トレーディングカード、絵文字、バッジ、プロフィール背景に加え、ポイントショップ限定アイテムも登場する。

(C) Adventurer's Tavern All rights reserved. Licensed to and published by Active Gaming Media Inc.