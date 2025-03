BTS・JIMIN、日本でも記録更新！ソロ曲『Who』がレコード協会ストリーミング部門で「ゴールド」認定

BTSのJIMINが日本で新記録を打ち立てた。

【写真】JIMIN、日本人女性タレントと密着2SHOT

3月28日、日本レコード協会によると、ジミンのソロアルバム『MUSE』のタイトル曲『Who』が、2月時点で累積再生数5000万回を突破し、ストリーミング部門で「ゴールド」認定を受けた。

JIMINがソロ曲で同部門の「ゴールド」認定を受けるのは今回が初めてだ。

(写真=BIGHIT MUSIC)JIMIN

これまでJIMINは、グループ曲を除き、リパッケージアルバム『LOVE YOURSELF 結 'Answer'』に収録されたボーカルライン(JIN、JIMIN、V、JUNG KOOK)のユニット曲『Dimple』や、4thフルアルバム『MAP OF THE SOUL:7』に収録されたVとのユニット曲『Friends』などで「ゴールド」認定を獲得したことがある。

JIMINの『Who』は2024年7月にリリースされ、米ビルボードのメインソングチャート「Hot 100」に通算33週チャートインし、K-POPアーティストとして最長のチャートイン記録を打ち立てた。

また、同曲が収録されたアルバム『MUSE』は、ビルボードのメインアルバムチャート「Billboard 200」に34週連続でチャートインし、韓国ソロアーティストのアルバムとして最長記録を保持している。

なお、日本レコード協会は毎月、楽曲の累積再生数(ストリーミング部門)に基づいて、ゴールド(5000万回以上)、プラチナ(1億回以上)、ダイヤモンド(5億回以上)の認定を行っている。

(記事提供=OSEN)

◇JIMIN プロフィール

1995年10月13日生まれ。韓国・釜山広域市出身。本名パク・ジミン。ダンスの実力が高く評価され、釜山芸術高等学校舞踊科に首席で入学した。高校2年生の頃に現在の所属事務所Big Hitエンターテインメントのオーディションを通じて練習生に抜擢され、ソウルへ上京した。その後、転校した韓国芸術高等学校では偶然にも同じBTSメンバーのVとクラスメイトに。BTSとして2013年にデビューし、グループ内ではリードボーカルとメインダンサーを担当。兵役のため2023年12月に入隊し、除隊日は2025年6月11日を予定している。