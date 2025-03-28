Â»ÊÝ¶È³¦3°Ì¡Ö»°°æ½»Í§³¤¾å¡×¤È4°Ì¡Ö¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂ¡×¹çÊ»¤Ë¸þ¤±¶¨µÄ»Ï¤á¤ë¡¡¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¶È³¦¥È¥Ã¥×¤Ë¡¡2027Ç¯4·î¤á¤É¤Ë¹çÊ»ÌÜ»Ø¤¹
Â»ÊÝ¶È³¦3°Ì¤Î»°°æ½»Í§³¤¾å¤È4°Ì¤Î¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂ¤¬¹çÊ»¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»°°æ½»Í§³¤¾å²ÐºÒÊÝ¸±¤È¤¢¤¤¤ª¤¤¥Ë¥Ã¥»¥¤Æ±ÏÂÂ»³²ÊÝ¸±¤Ï¹çÊ»¤Ë¤à¤±¤Æ¶¨µÄ¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
Î¾¼Ò¤Ï2010Ç¯¤Ë·Ð±ÄÅý¹ç¤·¡¢¶¦Æ±»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¤ÎMS¡õAD¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î»±²¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2027Ç¯4·î¤ò¤á¤É¤Ë¹çÊ»¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢Çä¾å¹â¤Ï3Ãû±ßµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ê¡¢Åìµþ³¤¾åÆüÆ°²ÐºÒÊÝ¸±¤ò¤Ì¤¤¤Æ¶È³¦¼ó°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Â»ÊÝ¶È³¦¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¼«Á³ºÒ³²¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÝ¸±¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬Áý¤¨¤ë¤Ê¤É·Ð±Ä´Ä¶¤Î¸·¤·¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹çÊ»¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤ëÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²£ÉÍ,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
»×¤¤¤ä¤ê,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¾²ÃÈË¼,
¥Û¥Æ¥ë,
Ê©ÃÅ,
ÃÖ¾²¹©»ö,
ÀÅ²¬