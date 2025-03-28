¡Úµð¿Í¡Û£²£±ºÐ£±£¹£µ¥»¥ó¥Áº¸ÏÓ¤¬£´²ó£±¼ºÅÀ¡¡ºÇÂ®£±£´£´¥¥í¤Ç£¶£Ë¡Ä£³·³¤ÎÀÄ¿¹Ãæ±û³Ø±¡ÂçÀï
¢¡¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¸òÎ®Àï¡¡µð¿Í¡½ÀÄ¿¹Ãæ±û³Ø±¡Âç¡Ê£²£¸Æü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î°éÀ®£´Ç¯ÌÜº¸ÏÓ¡¦³ûÂÇ±ÍÆóÅê¼ê¤¬£³·³¤ÎÀÄ¿¹Ãæ±û³Ø±¡ÂçÀï¤ËÀèÈ¯¡££´²ó£²°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡¢£¶Ã¥»°¿¶¤ÇºÇÂ®¤Ï£±£´£´¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ï£²»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£²²ó¤ËÀèÆ¬¤Ø¤Î»Íµå¤«¤é£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¡¢£¸ÈÖÂÇ¼Ô¤Îº¸µ¾Èô¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡££³²ó¤ÏÌ£Êý¤Î¼ººö¤ÇÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Î½ÐÎÝ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢¹ª¤ß¤Ê°ìÎÝ¤±¤óÀ©¤Ç»É¤·¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤Î²ê¤òÅ¦¤ß¡¢£´²ó¤Ï£µÈÖ¤«¤é¤ÎÂÇ½ç¤ò£³¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤Ë»Â¤Ã¤Æ¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³ûÂÇ¤Ï£²£±Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¿ÈÄ¹£±£¹£µ¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿Èº¸ÏÓ¡£ºòÇ¯¡¢ÂæÏÑ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¡¦¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢£´»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î£³¾¡¡¢Æ±£³°Ì¤ÎËÉ¸æÎ¨£°¡¦£¸£´¤È°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤òÈäÏª¡££Ê£Á£Â£ÁÁªÈ´¤È¤Î·è¾¡Àï¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤òÂ÷¤µ¤ì¡¢£µ²ó£±¡¿£³¤òÅê¤²¤Æ£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¤ÇÍ¥¾¡Åê¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±Àï¤Î£Í£Ö£Ð¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£