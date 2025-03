Microsoftは3月25日(米国時間)、「Windows 11, version 24H2 known issues and notifications|Microsoft Learn」において、Dirac Audioを含む一部デバイスの不具合情報を更新した。ステータスを「軽減済み」から「確認済み」に更新したことから、解決にはさらに時間がかかるものと推測される。Windows 11, version 24H2 known issues and notifications|Microsoft Learn