【「NIJISANJI Stealth Mode Type：Ratna＆Hoshikawa」グッズ】 3月31日18時～販売

ANYCOLORが運営するVTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「NIJISANJI Stealth Mode Type：Ratna＆Hoshikawa」グッズを3月31日18時から「にじさんじオフィシャルストア」にて販売する。

今回は、「にじさんじ」所属のラトナ・プティさん、星川サラさんの「Stealth Mode」がテーマの撮りおろしビジュアルを中心とした新グッズが登場。アクリルスタンド、ステッカーセット、大判ラバーマット、ランダムチェキ風カード、2連ラバーキーホルダー、オーバーサイズTシャツ、アパレルグッズセット、ガジェットグッズセットの8種類がラインナップする。

「NIJISANJI Stealth Mode Type：Ratna＆Hoshikawa」グッズ紹介

アクリルスタンド

・価格：各1,800円

・種類：全2種

・サイズ：約125×170mm（横×縦）

・素材：アクリル

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

ステッカーセット

・価格：1,500円

・種類：1種 （ステッカー7枚入り）

・サイズ：イラスト・タイトルロゴステッカー：約50mm角以内

ネームロゴステッカー：約30mm角以内

・素材：紙

※本商品はお1人様1会計につき、5点までのご購入とさせていただきます。

大判ラバーマット

・価格：各3,200円

・種類：全2種

・サイズ：約600×300mm（横×縦）

・素材：ポリエステル、ゴム

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

ランダムチェキ風カード

・価格：350円

・種類：全8種ランダム(ノーマルver.4種＋レアver.4種)

・サイズ：約54×86mm（横×縦）

・素材：紙

※本商品はお1人様1会計につき、40点までのご購入とさせていただきます。

2連ラバーキーホルダー

・価格：各1,500円

・種類：全2種

【サイズ(約)】

ミニキャラ：約55×70mm（横×縦）以内

モチーフ：約48×50mm（横×縦）

※ライバーによって大きさが異なります

・素材：PVC

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

■オーバーサイズTシャツ

・価格：各6,000円

・種類：全2種

・サイズ(約)：フリーサイズ（身丈740mm/身幅610mm/肩幅580mm/袖丈250mm）

・素材：綿100％

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

アパレルグッズセット

・価格：各16,000円

・種類：全2種

【サイズ(約)】

オーバーサイズTシャツ：フリーサイズ（身丈740mm/身幅610mm/肩幅580mm/袖丈250mm）

キャップ：フリーサイズ（アジャスター調整機能あり）

サコッシュ：本体 290×200mm（横×縦） / 紐 1,200×25mm（長さ調節機能あり）

ポスター：A3

【素材】

オーバーサイズTシャツ：綿100%

キャップ：綿、ポリエステル、亜鉛合金

サコッシュ：帆布、ポリエステル、亜鉛合金

ポスター：紙

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

ガジェットグッズセット

・価格：各9,800円

・種類：全2種

【サイズ(約)】

大判ラバーマット：600×300mm（横×縦）

ガジェットポーチ：260×170×50mm（横×縦×厚み）

マルチクロス：160×160mm

ミニキャラビジュアルカード：100×148mm（横×縦）

【素材】

大判ラバーマット：ポリエステル、ゴム

ガジェットポーチ：ポリエステル、樹脂

マルチクロス：マイクロファイバー(ポリエステル、ナイロン)

ミニキャラビジュアルカード：紙

※本商品はお1人様1会計につき、各5点までのご購入とさせていただきます。

イラストレーター

□等身ビジュアル：石原竜也氏

□ミニキャラ：Gurin.氏

販売概要

・販売開始日時：3月31日(月)18時～

・発送予定：4月上旬以降

・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア

□販売ページ

※それぞれの画像はイメージ図です。実際と異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※本商品は今後再販売を行なう可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。

にじさんじ百貨店でも「NIJISANJI Stealth Mode Type：Ratna＆Hoshikawa」グッズの販売決定！

【ポップアップストア開催】

・フェア名：にじさんじ百貨店 2025 in Spring

・開催期間：4月5日(土) ～ 5月11日(日)

前半：4月5日(土)～4月20日(日)

後半：4月21日(月)～5月11日(日)

※前半と後半でノベルティのビジュアルが異なります。

・開催場所：西武渋谷店 A館2階

特典

「にじさんじ百貨店」で販売されているグッズを購入3,300円(税込)毎に特典の百貨店商品券風カードがランダムでもらえる。

・特典内容：百貨店商品券風カード

・サイズ：約200×80mm（横×縦）

□「にじさんじ百貨店」のページ

□「にじさんじ百貨店」の公式X

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