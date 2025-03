紙製品の企画製造・販売をおこなう老舗メーカー「羽車」から、ミッキー&フレンズの本格ステーショナリーギフト「Disney/ギフトコレクション」が登場!

職人の技が光る質感にこだわったアイテムの数々は大切な人への贈り物にもおすすめ。

特別なシーンや記念日に心のこもったメッセージを届けてくれます☆

羽車 ディズニー「Disney/ギフトコレクション」

発売日:2025年3月25日(火)

販売場所:HAGURUMA STORE

「HAGURUMA STORE」はこちら

ぷっくりとした立体加工で、「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」など、キャラクターの姿を生き生きと表現。

モチーフを温かみを感じる、アナログな加工技術で、キャラクターが身近に感じられるギフトグッズです。

厚みのあるカードは手触りの良いコットンペーパーを使っているので、書き心地も抜群。

また、職人の手で縁取られた鮮やかなカラーリングや繊細なデザインなどは、すべて国内工場で丁寧に仕上げています!

セットの封筒は、カードのカラーリングとお揃いの色の二重封筒で特別感を演出。

年齢や性別を問わず、大切な人への贈り物にぴったりです。

羽車のディズニー「Disney/ギフトコレクション」が、特別なシーンや記念日に心のこもったメッセージを届けてくれます☆

ステーショナリー

キャラクター展開:ミッキーマウス・ミニーマウス・ドナルドダック・デイジーダック・プルート・グーフィー

大人の贈り物に最適なステーショナリーギフトは、シックなデザイン。

ワンポイントであしらわれたキャラクターと、カードの縁取りがおしゃれ。

いずれもボックス入りで、大切に使うことができます☆

Pカードセット

価格:10枚セット 3,520円、3枚セット 1,320円

キャラクター展開:ミッキーマウス・ミニーマウス・ドナルドダック・デイジーダック・プルート・グーフィー

メッセージを添えたいときにちょうどいいPカードセットは、10枚セットと3枚セットを用意。

メッセージカードとして自分で使うのはもちろん、ディズニーファンへのプレゼントにもなるグッズです☆

スクエア80カードセット

価格:10枚セット 3,300円、3枚セット 1,100円

キャラクター展開:ミッキーマウス・ミニーマウス・ドナルドダック・デイジーダック・プルート・グーフィー

スクエア80カードセットは、簡単なメッセージを添えるときに便利なサイズ感。

10枚セット・3枚セットを用意し、6キャラクターで展開しています。

A5シートセット

価格:10枚セット 3,300円

キャラクター展開:ミッキーマウス・ミニーマウス

いつもの手紙も特別なものにしてくれそうな、A5シートセット。

ワンポイントであしらわれた「ミッキーマウス」や「ミニーマウス」の姿がアクセントになっています。

オーナメントタグ

価格:3枚セット 990円、オーナメントタグ アソートセット(各2枚×全6種のアソート)2,860円

キャラクター展開:ミッキーマウス・ミニーマウス・ドナルドダック・デイジーダック・プルート・グーフィー

キャラクターの形にくり抜いたオーナメントタグは、厚みのある紙を使い、存在感あるグッズ。

オーナメントやギフトタグとして飾れるほかに、メッセージカードとしても活躍!

封筒に入れて渡すと、特別感がアップしそう。

3枚セットのほか、全6種を2枚ずつ入れたアソートセットもラインナップ。

しおり代わりに使ったり、飾ったりできる、紙製のオーナメントタグです☆

特別なギフトにもぴったりな、ディズニーデザインのメッセージカードやオーナメントタグが新登場。

羽車のディズニー「Disney/ギフトコレクション」は、2025年3月25日よりHAGURUMA STOREにて販売中です。

