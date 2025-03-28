º£Ç¯40ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëµÜÎ¤Íõ(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@Ai Miyazato¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

¢¡¡Ö¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤«¤Í¤Ð¡×¢¡

¡¡¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎµÜÎ¤Íõ(39)=²­Æì¸©½Ð¿È=¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¤È¤«¿§¡¹µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÇ¯º¢¡£º£Ç¯40ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¼¡¼¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¤Û¤¦¤ì¤¤Àþ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤òÅê¹Æ¡£

¡¡¡Ö¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤«¤Í¤Ð¡£Àè¤º¤Ï¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤ÆÂå¼Õ¤¢¤²¤Æ¤³¡¼¡ªº£Æü¤â¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹´èÄ¥¤ë¡×¤ÈÈþÍÆ¤Ø¤ÎÇ®°Õ¤òÅÁ¤¨¡¢±ÑÊ¸¤Ç¤âÆ±ÆâÍÆ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òµ­¤·¤¿¡£

¢¡»Ë¾å½é¤Î¹â¹»À¸¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¢¡

º£Ç¯40ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëµÜÎ¤Íõ
(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@Ai Miyazato¤è¤ê)

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¨¡©¤â¤¦¤½¤ó¤ÊºÐ¤Ë¡©¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¸÷±¢Ìð¤ÎÇ¡¤·¡ª¥¸¥å¥Ë¥¢¤Îº¢¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö»þ¤¬·Ð¤Ä¤Î¤ÏÁá¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡µÜÎ¤¤ÏÅö»þ¹â¹»3Ç¯À¸¤Î2003Ç¯¤Ë¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡Ö¥ß¥ä¥®¥Æ¥ì¥ÓÇÕ¥À¥ó¥í¥Ã¥×½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢»Ë¾å½é¤Î¹â¹»À¸¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¡£Íâ04Ç¯¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²Àï¤·¡¢Æ±Ç¯¤Ë5¾¡¤òµ­Ï¿¡£¡ÖÍõ¤Á¤ã¤ó¡×¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤­µ¯¤³¤·¤¿¡£17Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï18Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢21Ç¯¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£

 


 