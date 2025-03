カフェスイーツ専門家がおすすめ！ 春にぴったりの桜スイーツ9選

カフェスイーツを食べ歩くスイーツ帽子さんに、今食べられるおすすめ桜スイーツを教えていただきました!

桜スイーツの季節がやってきた!

桜が咲く頃、楽しみになるのが桜スイーツ。ケーキやカヌレ、プリンなどの種類があるので、桜が舞い落ちる道を移動しながら、いろいろと楽しみたいですね。

教えてくれる人

スイーツ帽子・岡野谷 覚士

ホットケーキ帽子を被ってカフェ巡り。365日毎日外食し、その半分以上がカフェスイーツ。初めて食べたバスクチーズケーキに感動し、年間100個のバスクチーズケーキを食べるバスチーオタク。

1. Cafe 1 Part(江戸川橋)

桜あんバスクチーズケーキ

桜あんバスクチーズケーキ(750円)

スイーツ帽子

トロトロ系の桜バスクチーズケーキ。中心のトロトロ部分は桜を、外側はチーズ感を楽しめます。今回は美しいラテアートの抹茶ラテと合わせていただきました。

2. bonbons créatifs(緑が丘)

桜バスクチーズケーキ、桜フロマージュカヌレ

左奥・桜フロマージュカヌレ(510円)、右手前・桜バスクチーズケーキ(865円)

<店舗情報>◆Cafe 1 Part住所 : 東京都新宿区水道町2-3 星川ビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

スイーツ帽子

こちらのカフェは昨年代々木から緑が丘に移転しリニューアルオープン。たくさんの種類のスイーツがショーケースの中で輝いていました。桜バスクチーズケーキは、今回紹介する中でも一番チーズ感を楽しめる一品。さらりとなめらかで、桜が香るふんわりクリームも素敵です。桜フロマージュカヌレは、外はザクッと、中はなめらかもっちり。歯切れの良さも楽しめるカヌレです。

3. RAD BROS CAFE(高円寺)

さくら餅バスクチーズケーキ

さくら餅バスクチーズケーキ(700円)

<店舗情報>◆bonbons créatifs住所 : 東京都目黒区緑ヶ丘1-23-11 森山森山ビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

スイーツ帽子

初めて出会う桜餅バスクチーズケーキ。桜あんの旨みと小豆や桜の葉クッキーで桜餅感を楽しめます。後がけの抹茶ソースと桜の組み合わせも注目してほしいポイントです。季節によって面白い組み合わせのチーズケーキを販売しているのでこれからも注目のカフェです。

※店頭での販売は3月末まで。4月以降はオンラインのみで販売。

4. 喫茶 ニカイ(千駄木)

桜あんたっぷり桜フレンチトースト

桜あんたっぷり桜フレンチトースト(1,265円)

<店舗情報>◆RAD BROS CAFE住所 : 東京都杉並区高円寺北1-4-2TEL : 03-5942-8619

スイーツ帽子

桜あん好きにはたまらない、2枚のフレンチトーストで、桜あんと抹茶クリームをサンド。上にはドンと桜アイスがのっています。桜とトーストの明るく優しい旨みに抹茶の深さが加わり、バランスが良い一品。名物クリームソーダも桜バージョンに。ゆったり落ち着く空間で是非桜の掛け合わせを楽しんでみてください。

5. butter(中野)

桜バスクチーズケーキ、桜カヌレ

桜のバスクチーズケーキ(850円) 桜カヌレ(550円)

<店舗情報>◆喫茶 ニカイ住所 : 東京都台東区谷中6-3-8 2FTEL : 03-5834-2922

スイーツ帽子

桜カヌレと桜バスチーとドリンクをワンプレートで楽しめます。ピンク色の美しいバスクチーズケーキはさらりとした舌触りで、桜の香りとチーズの旨みのバランスが好印象。桜カヌレは外ガリガリ中もっちりで、ガリガリカヌレの旨みを楽しめます。以前にも柚子と抹茶のバスチーをいただき、季節によって変わるラインアップに今後も注目です。

桜カヌレ 出典:あてるいさん

6. サイフォニーコーヒー(仙川)

桜パフェ

桜パフェ(1,480円)

<店舗情報>◆butter住所 : 東京都中野区新井2-1-1 オリーブガーデンアネックス 101TEL : 03-5942-8181

スイーツ帽子

珍しい桜のパフェ。桜の木を感じさせるビジュアルで可愛さと美しさを兼ね備えています。最初は桜クリームや桜アイスで濃厚な桜を感じて、そこから桜ジェノワーズや桜ジュレでだんだん爽やかに桜を楽しむ、桜の中のコントラストを感じられる素敵なパフェ。コーヒーもひきたての豆からサイフォン式で抽出するこだわりのスタイル。仙川でゆったりコーヒータイムを是非。

7. フェブズ コーヒー&スコーン(浅草)

さくらと苺の抹茶スコーンサンド

さくらと苺の抹茶スコーンサンド(880円)

<店舗情報>◆サイフォニーコーヒー住所 : 東京都調布市仙川町3-2-1 ドエル仙川別館 2FTEL : 03-6382-9222

スイーツ帽子

抹茶のスコーンに桜クリーム。中にはなんと、桜あんに囲まれた苺が。キリッとした抹茶のスコーンを桜と苺でまろやかに味変させてくれます。浅草寺からも近く、浅草観光の際はこちらで一休みしてみては?

8. NEYO(高円寺)

桜プリン

桜プリン (750円)

<店舗情報>◆フェブズ コーヒー&スコーン住所 : 東京都台東区浅草3-1-1 馬道妙見屋ビル 1FTEL : 03-6458-1881

スイーツ帽子

なめらかで濃厚な桜プリンに桜アイスをのせた可愛らしいプリン。桜ソーダを合わせていただきました。桜アイスにも桜がたっぷり入っていて新鮮な舌触り。2層のバスクチーズケーキなどの気になるメニューもたくさんありました。素敵な雰囲気の優しい空間で、地域のお客さんにも愛されているカフェです。

9. thy coffee Atelier(蒲田)

桜のバスクチーズケーキ

桜のバスクチーズケーキ(950円)

<店舗情報>◆NEYO住所 : 東京都杉並区高円寺南4-32-5 中屋ビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

スイーツ帽子

苺やアイスで桜際立つ、明るいチーズ感が印象的なバスクチーズケーキ。中心のなめらかさと外側の濃縮感のギャップも楽しめます。合わせて注文したいのが「サクラブレンド」のドリップコーヒー。桜の季節に合わせて店主が複数の豆をブレンド。チーズケーキの香りをさらに引き立ててくれる素敵なペアリングでした。コーヒーの種類も多く、選ぶ楽しさも味わってみては?

<店舗情報>◆thy coffee Atelier住所 : 東京都大田区東蒲田2-20-13TEL : 不明の為情報お待ちしております

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

※価格はすべて税込です。

文:スイーツ帽子(岡野谷 覚士)、食べログマガジン編集部

The post カフェスイーツ専門家がおすすめ! 春にぴったりの桜スイーツ9選 first appeared on 食べログマガジン.