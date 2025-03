LINKIN PARKが、最新シングル「Up From The Bottom(アップ・フロム・ザ・ボトム)」をリリース。あわせてMVも公開された。

本楽曲は、5月16日にリリースされるアルバム『FROM ZERO(DELUXE EDITION)』(デラックス版)に収録される。このデラックス版には3曲の新曲が収録され、さらにフィジカル盤には5曲のライブトラックが収録される予定。なお、国内盤CDについての情報は後日発表される。

大規模なライブツアーである『FROM ZERO WORLD TOUR』の合間に制作された本楽曲。エミリー・アームストロングとマイク・シノダによるボーカルデュオが〈You keep me waiting down here so far below, staring up from the bottom, up from the bottom(ずっと待たされている、落ちるだけ落ちて、どん底から睨みつけている、どん底から上を)〉と歌い、曲のクライマックスはターンテーブルスクラッチ、そしてマイクによるラップバースで締めくくられる。

本作についてマイク・シノダは、「アルバム『FROM ZERO』への素晴らしい反響にとても感謝しています。この新しい章、私たちの旅の続き、そしてバンドとファンの繋がりは、私たちが望んだ以上のものでした。聴いてくれて本当にありがとうございます。」とコメントしている。

(文=リアルサウンド編集部)