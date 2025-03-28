SHELLY¡¡¡Ö¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡×Â´¶È¤Ë´¶¼Õ¡ÖºÇ¹â¤ÎºÇ¹â¤ÎÀ®Ä¹¤Î»þ´Ö¡×¡¡13Ç¯¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¡µ×ËÜ¤ÏÌÜ¤ËÎÞ
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎSHELLY¡Ê40¡Ë¤¬28Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦55¡Ë¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇMC¤Î¡Ö¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¡×Æî¸¶À¶Î´¤Ë¡Ö13Ç¯´ÖÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿SHELLY¤¬Â´¶È¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢SHELLY¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤Ç»ä¤¬ºÇ¸å¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼½é²ó¤Î27ºÐ¤Î»þ¤Î±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¼ã¤¤¤Í¡Á¡£È±¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¡Ø¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡Ù¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀèÇÚÊý¤È¥í¥±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£»Ð¤µ¤ó¡Êµ×ËÜ²íÈþ¡Ë¤È¤«¤â¤³¤ó¤ÊºÙ¤«¤¤¤³¤È¤ò½¦¤¦¤ó¤À¤È¤«¡£¤¹¤´¤¤¤¤¤í¤¤¤íÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤Õ¤¶¤±Êý¤òÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¯¤ÆºÇ¹â¤ÎºÇ¹â¤ÎÀ®Ä¹¤Î»þ´Ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Æî¸¶¤µ¤ó¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ã¤Æ¤â¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£Î¾¼ê¤Ç¼ê¤òÊ¤¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¡Öµã¤«¤Ê¤¤¤¾¤Ã¡×¤È¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¡¢Çú¾Ð¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×ËÜ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÈÖÁÈ¤òËè²óÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¡Ä¡×¤ÈÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤¿¡£¡Ö¥í¥±¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£SHELLY¤Á¤ã¤óËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡Æî¸¶¤Ï¡ÖÆÈ¿È½÷À¤ÎÌÜÀþ¤«¤é¤â±ü¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÌÜÀþ¤«¤é¤â¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÌÜÀþ¤«¤é¤âÍÍ¡¹¤ÊÌÜÀþ¤Ç²æ¡¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¡ÖSHELLY¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢SHELLY¥¤¥º¥à¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÌÜ¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡SHELLY¤Ï2012Ç¯4·î¤«¤éÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£»ºµÙ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Ê¤¬¤é13Ç¯´Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Öºù¤ÎÌ¾½ê¡¦½Õ¤Î»°±ºÈ¾ÅçËþµÊÎ¹¡¡SHELLYÂ´¶È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥í¥±¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£