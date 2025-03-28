¶¥±Ë¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¡¢ºî¶ÈÉô²ñ¤òÀßÃÖ¡¡WADA¡¢¸¡ÂÎ¤Î±øÀ÷¤Ë´Ø¤·
¡¡¡Ú¥¸¥å¥Í¡¼¥Ö¶¦Æ±¡ÛÀ¤³¦È¿¥É¡¼¥Ô¥ó¥°µ¡´Ø¡ÊWADA¡Ë¤Ï27Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î¶¥±Ë23Áª¼ê¤¬Åìµþ¸ÞÎØÁ°¤Î¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¸¡ºº¤ÇÍÛÀ¤È¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é½Ð¾ì¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢¸¡ÂÎ¤Î±øÀ÷¤Ë´Ø¤¹¤ëºî¶ÈÉô²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¶¥±ËÁª¼ê¤ÎÌäÂê¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸¡ÂÎ¤Î±øÀ÷¤òÍýÍ³¤ËÃæ¹ñÂ¦¤¬½èÊ¬¤ò²Ê¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÍÆÇ§¤·¤¿WADA¤Î»ÑÀª¤ËÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤¤¤À·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¡¢²þÁ±ºö¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Æ±Æü¤ÎWADAÍý»ö²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤¤¤¦¥É¡¼¥Ô¥ó¥°¤òÍÆÇ§¤¹¤ëÁí¹çÂç²ñ¡Ö¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¥È¡Ê¶¯²½¤µ¤ì¤¿¡Ë¡¦¥²¡¼¥à¥º¡×¤Ø¤Î·üÇ°¤âÊó¹ð¤µ¤ì¡¢¥Ð¥ó¥«°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö´í¸±¤ÇÌµÀÕÇ¤¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£