今回で4回目となる、ディズニー音楽のエキスパート、ブラッド・ケリー氏が率いるビッグバンド・プロジェクト「ディズニー・ワールド・ビート」

2025年は「ストーリー・オブ・ジャズ」をテーマに、ジャズの歴史を紐解きながら、アメリカを巡るドライブへと誘います!

今回は、会場で販売されるコンサートグッズを紹介していきます。

ディズニー・ワールド・ビート 2025 コンサートグッズ

ウェブサイト販売期間:2025年4月7日(月)12:00 〜5月11日(日)23:59まで

※商品がなくなり次第、販売終了となります

販売店舗:HMV&BOOKS online、各会場

※スリップマット付きレコードプレーヤーのみ受注販売となります

2025年のコンサートグッズは、コンサートのために描き起こされたドナルドダックやレコードのモチーフなど、音楽が聴こえてきそうな、ポップでスタイリッシュなアイテムが盛りだくさん!

会場に来られない方も、気になるグッズはWEB販売で購入することができます。

パンフレット

価格:2,200円

サイズ:A4サイズ(W22×H29.7cm)

コンサートの思い出が蘇るパンフレット。

表紙にはトロンボーンを持ったドナルドダックが大きくデザインされています。

全36ページ。

Tシャツ(M/L)

価格:3,600円

サイズ:M 身丈 70、身巾52、肩巾47、袖丈20cm/L 身丈 74、身巾55、肩巾50、袖丈22cm

素材:綿100%

コンサートグッズの定番、Tシャツ。

両面にプリントが施されたこだわりのデザインです。

フェイスタオル

価格:2,000円

サイズ:約W80×H33cm

素材:綿100%

カラフルな色合いが魅力のフェイスタオル。

今にも楽しい音楽が聞こえてきそう☆

レコード型ポーチ

価格:2,500円

サイズ:約φ14cm マチ6cm

素材:ポリエステル

レコードをモチーフにしたおしゃればポーチ。

片面には描き起こしデザインのドナルドダックを、もう片面には今回のテーマ「ストーリー・オブ・ジャズ」の文字が描かれています。

メッシュトートバック

価格:3,500円

サイズ:(本体)約W50×H32cm、(持ち手)約W3.5×長さ55cm

素材:ポリエステル

大きくて頼れる収納力のトートバッグ。

メッシュ素材がおしゃれ!

タンブラー

価格:2,900円

サイズ:約φ8.9×H14.5cm

素材:ステンレス鋼

黒を基調にしたシックなデザインのタンブラー。

ドナルドダックが吹くトロンボーンからは楽しいメロディが聞こえてきます。

容量約550mlでいろんなシーンで活躍します。

レザーキーホルダー

価格:1,700円

サイズ:約W6×H11cm

素材:PU合皮

エンブレムをモチーフにしたキーホルダー。

PUレザーの高級感のあるたたずまいが、公演の記念にぴったりです。

クリアファイルセット

価格:1,200円

サイズ:A4サイズ/マルチホルダー:約H15.×W約23

クリアファイルとマルチホルダーの2枚セット。

クリアファイルは今回の公演プログラムから名シーンをピックアップ。

ドナルドダックのシルエットも描かれています。



マルチホルダーはオールドアメリカを感じさせるデザインに。

クラシックカーと一緒のドナルドダックがおしゃれ!

スリップマット付きレコードプレーヤー

価格:39,800円

<商品仕様>

製品:オーディオテクニカAT-LP60XBT

スリップマット:ポリエステル

スリップマット:約φ29cm

<販売スケジュール>

会場受付:公演当日のグッズ売り場にて受付いたします。

WEB受付:2025年4月7日(月)12:00〜5月11日(日)23:59まで

※本商品は受注商品です。お届けは2025年7月上旬頃を予定しております。

スリップマット付き レコードプレーヤーが数量限定で登場!

ここでしか手に入らない、新たに描き起こされたドナルドダックのメインビジュアルがデザインされたスリップマットつきでインテリアとしても活躍します。

レコードをイメージした台紙はブラッド・ケリーの直接サイン入り☆

ドナルドの描き起こしデザインとレコードをモチーフに取り入れたオリジナルグッズ。

ぜひ会場でチェックしてみてくださいね!

「ディズニー・ワールド・ビート 2025」コンサートグッズの紹介でした。

©Disney

