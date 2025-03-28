¶ÈÌ³ÍÑ¤ËÁÇºàÊÌ¥·¡¼¥º¥Ë¥ó¥° ¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥¯¤â ¥¨¥¹¥Ó¡¼¿©ÉÊ
¥¨¥¹¥Ó¡¼¿©ÉÊ¤Ï¶ÈÌ³ÍÑ¿·À½ÉÊ¤ò3·î24Æü¤«¤éÈ¯Çä¤·¤¿¡£¡Ö¥»¥ì¥¯¥È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡×¤«¤éÁÇºàÊÌ¥·¡¼¥º¥Ë¥ó¥°2ÉÊ¤òÅêÆþ¡£¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥Õ¥ì¡¼¥¯3ÉÊ¡¢¶ÈÌ³ÍÑÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸ÂÐ±þ¤Î»Ò¤É¤â¸þ¤±¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼1ÉÊ¤âÄó°Æ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥»¥ì¥¯¥È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡Ö¥·¥§¥Õ¥º¥Ö¥ì¥ó¥É·Ü¡¦ÆÚÆùÍÑ¥Ð¥¸¥ë¡õ¥³¥ê¥¢¥ó¥À¡¼¡×¡Ê200g´Ì¡Ë¤È¡Ö¥·¥§¥Õ¥º¥Ö¥ì¥ó¥ÉµíÆùÍÑ¥ª¡¼¥ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡õ¥Ñ¥×¥ê¥«¡×¡ÊÆ±¡Ë¤ò¿·È¯Çä¤¹¤ë¡£¹ª¤ß¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹»È¤¤¤ò´ÊÃ±¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¥·¡¼¥º¥Ë¥ó¥°¤òÈ¯Çä¤·¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÄó¶¡¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
Åìµþ¡¦ÆîÂçÄÍ¤Î¥¤¥ó¥ÉÎÁÍýÅ¹¡Ö¥«¥Ã¥Á¥ã¥ë¥Ð¥Ã¥Á¥ã¥ë¡×ÅÄÂ¼½¤»Ê¥·¥§¥Õ¡¢Åìµþ¡¦ÆîÀÄ»³¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍýÅ¹¡Ö¥é¡¦¥í¥·¥§¥ëÆîÀÄ»³¡×ÀîÅç¹§ÁíÎÁÍýÄ¹¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÎÁÍýÅ¹¡Ö¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÎÁÍý¥¯¥ê¥¹¥Á¥¢¥Î¡×º´Æ£¹¬Æó¥·¥§¥Õ¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡£·Ü¡¦ÆÚÆù¡¢µíÆù¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¡£¤³¤ì¤À¤±¤ÇÎÁÍý¤ÎÌ£¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡Ö·Ü¡¦ÆÚÆùÍÑ¥Ð¥¸¥ë¡õ¥³¥ê¥¢¥ó¥À¡¼¡×¤Ï¥Ð¥¸¥ë¤ÎÀ¶ÎÃ´¶¤Ë¥³¥ê¥¢¥ó¥À¡¼¤È¤æ¤º¤Î¹á¤ê¤äÉ÷Ì£¡¢ßîÀ½¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¿¼¤ß¤ò²Ã¤¨¤¿¡£ÁÇºà¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹Í×ÁÇ¤È¤·¤Æº«ÉÛ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£¡ÖµíÆùÍÑ¥ª¡¼¥ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡õ¥Ñ¥×¥ê¥«¡×¤Ï¥Ñ¥×¥ê¥«¤Î´Å¤ß¤È¤¦¤Þ¤ß¤Ë¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¡¢¥ª¥Ë¥ª¥ó¡¢¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É¡¢ßîÀ½¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤ò²Ã¤¨¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÎÇ»¸ü¤ÊÉ÷Ì£¤ÇÁ´ÂÎ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£ÁÇºà¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹Í×ÁÇ¤È¤·¤Æ¥È¥Þ¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£
¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤²Á³ÊÀßÄê¤Î¡Ö¶ÈÌ³ÍÑ¥«¥ì¡¼¥Õ¥ì¡¼¥¯¡×¡Ê1ÔÂÞ¡Ë¡¢¡Ö¶ÈÌ³ÍÑ¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥Á¥å¡¼¥Õ¥ì¡¼¥¯¡×¡ÊÆ±¡Ë¡¢¡Ö¶ÈÌ³ÍÑ¥Ï¥ä¥·¥Õ¥ì¡¼¥¯¡×¡ÊÆ±¡Ë¤â¿·È¯Çä¤¹¤ë¡£¼ê·Ú¤Ê²Á³Ê¤Ç¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¥Õ¥ì¡¼¥¯¤òÅêÆþ¤·¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÉý¹¤¤¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
ÈÆÍÑÀ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢³°¿©¡¢Ãæ¿©¡¢µë¿©¡¢¤Þ¤¿ÉÂ±¡¡¦²ð¸î»ÜÀß¡¢¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¥Ã¥Á¥ó¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤¶ÈÂÖ¤ÇÉý¹¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¥«¥ì¡¼¥Õ¥ì¡¼¥¯¡×¤Ï¥«¥ì¡¼Ê´¤Î¹á¤êÎ©¤Á¤òÀ¸¤«¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¡£¡Ö¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥Á¥å¡¼¥Õ¥ì¡¼¥¯¡×¤Ï¥ß¥ë¥¯¤Î¥³¥¯¤È¥Á¡¼¥º¤Î¤¦¤Þ¤ß¤Ç¸ü¤ß¤È¿¼¤ß¤ò½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¥Ï¥ä¥·¥Õ¥ì¡¼¥¯¡×¤Ï¥È¥Þ¥È¤ÎÄø¤è¤¤»ÀÌ£¤È¥Ó¡¼¥Õ¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬¸ú¤¤¤¿Ì£¤ï¤¤¡£
¶ÈÌ³ÍÑÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡Ê500¡Á1400W¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿´Å¸ý¥¿¥¤¥×¤Î¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¡ÖÌîºÚ¤È²Ì¼Â¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¥«¥ì¡¼4¸Ä¥Ñ¥Ã¥¯¡×¡Ê520g¡Ò130g¡ß4ÂÞ¡Ó¥Ñ¥¦¥Á¡Ë¤â¿·È¯Çä¤¹¤ë¡£Å¹ÊÞ¤Î¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´ÊÎ¬²½¤Ç¤¤ë¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¤òÅêÆþ¤·¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë»Ò¤É¤â¸þ¤±¥«¥ì¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÊÄó¶¡¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
22¼ïÎà¤ÎÁÇºà¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬ÍÏ¤±¹þ¤àÌ£¤ï¤¤¡£¶Ì¤Í¤®¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Ê¤É¤Î15¼ïÎà¤ÎÌîºÚ¡¢¤ê¤ó¤´¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤Ê¤É¤Î7¼ïÎà¤Î²Ì¼Â¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢·Ü¤Ò¤Æù¤Ç¤¦¤Þ¤ß¤ò¶¯²½¤·¤¿¡£¶ñºà¤Ë¤Ï¹ñ»º¤Î¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤È¤Ë¤ó¤¸¤ó¤òºÎÍÑ¡£»Ò¤É¤â¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿É¤ß¤¬¶ì¼ê¤ÊÂç¿Í¤â¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡£