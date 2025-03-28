¥ß¥¹¥Þ¥¬½Ð¿È¤ÎÅ·Ìî¤¤¡¢ºÇ¸å¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ·ÝÇ½³¦°úÂà
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÅ·Ìî¤¤¤¬¡¢¡ØSPA!¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸ Å·Ìî¤¤¡Ö¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¡©¡×¡Ù(È¯ÇäÃæ È¯Çä¸µ¡§ÉÞ·¬¼Ò)¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
Å·Ìî¤¤ Äó¶¡¡§½µ´©SPA!ÊÔ½¸Éô¡¡»£±Æ¡¿»³¸ýµþÏÂ
ÉñÂæ¤ä±Ç²è¡¢CM¤Ë²Ã¤¨¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¤¿Å·Ìî¤¤¡£2024Ç¯1·î¤Ë¤ÏÂÔË¾¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¥Õ¥í¥ó¥È¥á¥â¥ê¡¼¡Ù(¹ÖÃÌ¼Ò)¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤ÎÈà½÷¤Ï3·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ·ÝÇ½³¦¤«¤é°úÂà¡£ËÜºî¤¬ºÇ¸å¤Î¥°¥é¥Ó¥¢ºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ø½µ´©SPA!¡Ù¤Î¥·¥å¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥°¥é¥Ó¥¢Ï¢ºÜ¡Ö¤³¤Î¤¢¤È¡¢¤É¤¦¤¹¤ë?¡×¤Ç¾Ò²ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Æ±¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡£º£²ó¤Ï¡¢¡ØÅÅÍ·´ñëý¡Ù(ÃÞËà½ñË¼)¤ÎÃø¼Ô¡¦Æ£ÅÄ¾ÍÊ¿»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¸µ¤Ë¡¢»£±Æ¤ò´º¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¤òÌÄ¤é¤¹¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼Ìò¤òÅ·Ìî¤¤¤¬Ì³¤á¡¢¥é¥¤¥Ö´Õ¾Þ¹¥¤¤Î´ÑµÒ¤È¤Î°ìÌë¤¬ËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ÆÏ¤¤¤¿¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¡¢ÂÀ¤â¤â¤ò¥Á¥é¥ê¤È¸«¤»¤ë¿´¤ò¤È¤¤á¤«¤¹¥«¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢Éô²°¤ÎÇöÌÀ¤ê¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿Ãæ¡¢·ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿È±¤ò¤Û¤É¤ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÑ¤¸¤é¤¦ÍÍ»Ò¤â¡£¤µ¤é¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ì¥ª¥¿¡¼¥É¥¹¥¤¥à¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ¡¢¤Á¤ç¤³¤ó¤È¹õ¤¤¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤¤É½¾ð¤È¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¥«¥á¥é¤ò°ì¿´¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Å·Ìî¤¤¤Ï¡¢2005Ç¯1·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2021¤Ç¡Ö¥ß¥¹½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤È¡Ö¥²¡¼¥à¥¢¥¤¥É¥ëÉôÌç¡×¤Î¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢°Ê¹ß¤ÏÉñÂæ¤ä±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¡£¼ñÌ£¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢´Õ¾Þ¡¢±Ç²è´Õ¾Þ¡£ÆÃµ»¤Ï²Î¡¢¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥È¡¼¥¯¡£
Å·Ìî¤¤ Äó¶¡¡§½µ´©SPA!ÊÔ½¸Éô¡¡»£±Æ¡¿»³¸ýµþÏÂ
ÉñÂæ¤ä±Ç²è¡¢CM¤Ë²Ã¤¨¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¤¿Å·Ìî¤¤¡£2024Ç¯1·î¤Ë¤ÏÂÔË¾¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¥Õ¥í¥ó¥È¥á¥â¥ê¡¼¡Ù(¹ÖÃÌ¼Ò)¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤ÎÈà½÷¤Ï3·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ·ÝÇ½³¦¤«¤é°úÂà¡£ËÜºî¤¬ºÇ¸å¤Î¥°¥é¥Ó¥¢ºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¤òÌÄ¤é¤¹¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼Ìò¤òÅ·Ìî¤¤¤¬Ì³¤á¡¢¥é¥¤¥Ö´Õ¾Þ¹¥¤¤Î´ÑµÒ¤È¤Î°ìÌë¤¬ËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ÆÏ¤¤¤¿¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¡¢ÂÀ¤â¤â¤ò¥Á¥é¥ê¤È¸«¤»¤ë¿´¤ò¤È¤¤á¤«¤¹¥«¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢Éô²°¤ÎÇöÌÀ¤ê¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿Ãæ¡¢·ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿È±¤ò¤Û¤É¤ÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤òÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÑ¤¸¤é¤¦ÍÍ»Ò¤â¡£¤µ¤é¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¥ì¥ª¥¿¡¼¥É¥¹¥¤¥à¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ¡¢¤Á¤ç¤³¤ó¤È¹õ¤¤¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤¤É½¾ð¤È¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¥«¥á¥é¤ò°ì¿´¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¸÷·Ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Å·Ìî¤¤¤Ï¡¢2005Ç¯1·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2021¤Ç¡Ö¥ß¥¹½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤È¡Ö¥²¡¼¥à¥¢¥¤¥É¥ëÉôÌç¡×¤Î¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢°Ê¹ß¤ÏÉñÂæ¤ä±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¡£¼ñÌ£¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢´Õ¾Þ¡¢±Ç²è´Õ¾Þ¡£ÆÃµ»¤Ï²Î¡¢¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¥È¡¼¥¯¡£