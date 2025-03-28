¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¶áÆ£·ò²ð¡¡³«Ëë¤òÁ°¤Ë·è°ÕÉ½ÌÀ¡Öº£Ç¯¤³¤½ÆüËÜ°ì¤Ë¡×
Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹¤Î¶áÆ£·ò²ð¤¬27Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤¤¤è¤¤¤è³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤ë2025¥·ー¥º¥ó¤òÁ°¤Ë·è°ÕÉ½ÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
4Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¼éÈ÷Îý½¬¤äÂÇ·âÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Öºò¥·ー¥º¥ó¤Ï²ù¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¶áÆ£¡£2024Ç¯¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤Ç4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥Ñ¡¦¥êー¥°À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¥·¥êー¥º¤Ç²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿ー¥º¤ËÇÔ¤ì¡¢ÆüËÜ°ì¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Ëµ±¤¡¢MVP¤â³ÍÆÀ¡£¥êー¥°Í¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¶áÆ£¤À¤¬¡¢²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ÎÁÛ¤¤¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢º£Ç¯¤³¤½ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ø¸þ¤±¤Æº£¥·ー¥º¥ó¤Î³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡Öµå¾ì¤Ç¡¢²èÌÌ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Ë²¿¤«¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ìー¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¶Ë¤á¤¿µ»¤Ç¥Áー¥à¤òÄº¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡×¡Öº£Ç¯¤³¤½ÆüËÜ°ì¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹¤Ï¡¢³«ËëÀï¤ÇÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥êー¥ó¥º¤ÈÂÐÀï¡£18»þ30Ê¬¤Ë¥×¥ì¥¤¥Üー¥ë¤ÎÍ½Äê¤Ç¡¢Í½¹ðÀèÈ¯¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹¤¬Í¸¶¹ÒÊ¿¡¢ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥êー¥ó¥º¤¬¾®ÅçÏÂºÈ¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»²¹ÍURL
https://www.instagram.com/p/DHstqjapvwB/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==