斉藤和義の全国ツアー『KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2025 “DOUBLE SETLIST” 〜カモシカとオオカミ〜』の追加公演が28日、発表された。追加公演は7月29日の東京・Zepp Hanedaと、初の海外公演となる8月2日の台北・Zepp New Taipeiの2公演となる。『KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2025 “KAMOSHIKA and OKAMI MIX SETLIST” 〜TOKYO & TAIPEI〜』と題して開催されるこの2公演では、4月25日の埼玉公演から7月21日の福岡公演まで全国23都市で34公演が開催される『KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2025 “DOUBLE SETLIST” 〜カモシカとオオカミ〜』で演奏される“カモシカ”と“オオカミ”の2種類のセットリストをミックスし、“AFTER PARTY”として披露される予定。台北公演は斉藤にとって初の海外公演となる。『KAZUYOSHI SAITO LIVE TOUR 2025 “KAMOSHIKA and OKAMI MIX SETLIST” 〜TOKYO & TAIPEI〜』【東京公演】会場:東京・Zepp Haneda日程:7月29日(火) 午後5時30分開場/午後6時30分開演【台北公演】会場:台北・Zepp New Taipei日程:8月2日(土) 午後5時開場/午後6時開演(現地時間)