アル・ナスルはまたしてもビッグネームの獲得に動いているようだ。



『GiveMeSport』のベン・ジェイコブス氏によると、ウェストハム・ユナイテッドに所属するガーナ代表FWモハメド・クドゥスに今夏アル・ナスル移籍の可能性が高まっているという。



1999年にイギリス人、トム・バーノン氏が立ち上げたトップチームを持たない育成専門クラブであるライト・トゥ・ドリームで育ったクドゥスは2018年、2015年にライト・トゥ・ドリームと提携を結んだFCノアシェランへ移籍。その後はオランダの名門アヤックスで世界中に名を馳せると、2023年8月にウェストハムへ完全移籍を果たすことに。ウェストハムでのデビューシーズンとなった昨季はリーグ戦33試合に出場し、8ゴール6アシストを記録するなど初年度から活躍していた。今季もここまでリーグ戦24試合の出場で3ゴールと主力としてプレイしている。





