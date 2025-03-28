¸µÇµÌÚºä46¡¦ËÌÌîÆüÆà»Ò¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â¡¡¤¿¤À²Ä°¦¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ÈÌ¿¤È¸þ¤¹ç¤¦Êë¤é¤·¡É°¦¸¤ÀìÌç»ï¡Øchico¡ÙÁÏ´©
¡¡°¦¸¤¤È»ô¤¤¼ç¤¬¡È·ò¹¯¤Ç¹¬¤»¤ÊÊë¤é¤·¤òÁ÷¤ë¡É¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥à¥Ã¥¯»ï¡Øchico¡Ù¤ÎÁÏ´©¹æ¤¬3·î31Æü¤ËÁÏ´©¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥Ã¥°¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ê»ÜÀß¤¬½¼¼Â¤¹¤ëÃ¸Ï©Åç¤òÆÃ½¸¡ª
¡¡ËÜ¹æ¤Ç¤Ï°¦¸¤²È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¸µÇµÌÚºä46¡¦ËÌÌîÆüÆà»Ò¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò·ÇºÜ¡£º£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤Î³èÆ°¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢°¦¸¤²È¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸¤¤Î©¤Á¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¥É¥Ã¥°¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¤Ê¥ê¥¾ー¥È¡¦Ã¸Ï©Åç¤ÎÆÃ½¸¡¢Instagram¤Ç9Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¤ò»ý¤Ä¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±¤ï¤ó¤³Éô¡×ÊÔ½¸Ä¹¡¦¾®À¾·Ã»Ò¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼ýÏ¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Î¹¤Î¤¢¤È¤Î¿´¿È¤Î¥±¥¢¤Ë¤âÃåÌÜ¤·¡¢°¦¸¤¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥É¥Ã¥°¥èー¥¬¡×¤â¤´¾Ò²ð¡£»ô¤¤¼ç¤Î·ò¹¯¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤¿ÆÃ½¸¤òÄÌ¤·¤Æ¡È¥ï¥ó¡É¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÊë¤é¤·¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É ¥Ö¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë