羊文学が、高輪ゲートウェイ駅直結・国内最大規模のエキマチ一体の街「TAKANAWA GATEWAY CITY」内の「未来体験シアター」オリジナルタイアップ楽曲「未来地図2025」を本日配信リリースした。配信リリースにあわせて、YouTubeではTAKANAWA GATEWAY CITY 未来体験シアターで上映される映像のショートバージョンが公開された。羊文学の新曲「未来地図2025」にのせて、2026年春のTAKANAWA GATEWAY CITYグランドオープンから先の未来を、映像とストーリーで体験できる映像となっている。

リリース情報

新曲「未来地図2025」

配信中:https://fcls.lnk.to/MapoftheFuture2025



新曲「未来地図2025」配信中:https://fcls.lnk.to/MapoftheFuture2025

TAKANAWA GATEWAY CITY

◆「未来体験シアター」2026年春の TAKANAWA GATEWAY CITYのグランドオープンからその後の未来を、圧巻の映像とストーリーで体験することができる無料シアター。オルタナティブロックバンド「羊文学」がこのシアターのために書き上げ演奏する曲にのせて、この街が生み出す心豊かな世界を表現します。

・開催日時2025年3月27日〜2025年6月28日

・開催場所 THE LINKPILLAR 1 地下2階 LINKPILLAR Hall C

詳細:https://www.takanawagateway-city.com/news/detail.php?page=2004



◆『SAISON CARD TOKIO HOT 100』公開生放送

開催日時:2025年3月30日(日)13:00-16:54

会場:Gateway Studio

ナビゲーター:クリス・ペプラー

ゲスト:羊文学 他

番組HP:https://www.j-wave.co.jp/original/tokiohot100/

※当日の観覧は自由ですが、観覧に支障があると判断した場合は規制などの対策をさせていただきますのであらかじめご了承ください。



◆<J-WAVE presents TAKANAWA GATEWAY CITY SPECIAL LIVE feat. 羊文学>

開催日時:2025年3月30日(日) 開場17:00/開演18:00/終演19:00(予定)

会場:TAKANAWA GATEWAY Convention CenterTHE LINKPILLAR 1 地下2階 LINKPILLAR Hall A・B

出演: 羊文学

主催: J-WAVE

共催:東日本旅客鉄道株式会社

ウェブサイト: https://www.j-wave.co.jp/jlc/jme/entry/enquete/tgc2025

詳細:https://www.j-wave.co.jp/special/tgc2025/

ライブ情報

<Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”>



2025年9月15日(月・祝)

大阪城ホール

OPEN 17:00 / START 18:00

全席指定:前売8,500円(税込)

企画/制作:株式会社次世代/SMASH

主催:清水音泉

後援:FM802

問い合わせ先:清水音泉 06-6357-3666 https://www.shimizuonsen.com



2025年10月9日(木)

日本武道館

OPEN 18:00 / START 19:00

全席指定:前売8,500円(税込)

企画/制作:株式会社次世代/SMASH

主催:ホットスタッフ

後援:J-WAVE

問い合わせ先:スマッシュ 03-3444-6751 https://smash-jpn.com

ホットスタッフ 050-5211-6077 https://www.red-hot.ne.jp



2025年10月10日(金)

日本武道館

OPEN 18:00 / START 19:00

全席指定:前売8,500円(税込)

企画/制作:株式会社次世代/SMASH

主催:ホットスタッフ

後援:J-WAVE

問い合わせ先:スマッシュ 03-3444-6751 https://smash-jpn.com

ホットスタッフ 050-5211-6077 https://www.red-hot.ne.jp





関連リンク

◆羊文学 オフィシャルサイト

◆羊文学 オフィシャルX

◆羊文学 オフィシャルInstagram

◆羊文学 オフィシャルYouTubeチャンネル

◆TAKANAWA GATEWAY CITY × J-WAVE THE LAUNCH SOUND EXPERIENCE特設サイト

◆<HYPER JAPAN Festival 2025>オフィシャルサイト

映像のフルバージョンは、3月27日にまちびらきを迎えた「TAKANAWA GATEWAY CITY」内THE LINKPILLAR 1 地下2階 LINKPILLAR Hall Cにて上映中だ。先日、日本武道館2daysと大阪城ホールを含む過去最大規模のツアー<Hitsujibungaku Asia Tour 2025 “いま、ここ (Right now, right here.)”>の開催も発表したばかりの羊文学。初の日本武道館と大阪城ホールでの単独ライブは、2024年の横浜アリーナ公演に続く新たな挑戦になるとのこと。チケットは現在先行受付中となっている。さらに、3月30日にTAKANAWA GATEWAY CITYの魅力発信拠点「Gateway Studio」にて実施する、J-WAVE(81.3FM)の番組『SAISON CARD TOKIO HOT 100』の生放送に加え、スペシャルライブ<J-WAVE presents TAKANAWA GATEWAY CITY SPECIAL LIVE feat. 羊文学>にも出演が決定している。