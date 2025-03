ぜったくんが、the band apart・木暮栄一をフィーチャーした「アスパラfeat. 木暮栄一 (the band apart)」を本日リリースした。「HIPHOP Memories to Go」という連載も実施するほどヒップホップのファンというthe band apartのドラマー・木暮栄一をコラボレーションに迎え、ラッパーとしても参加を依頼し、共作した本楽曲は、バンドサウンドの実演もthe band apartメンバーが担当している。固い韻と“オールドスクール”などこか懐かしさも感じるフロウと、サビの楽しげなメロディーが絶妙なマリアージュで仕上がっているとのことだ。さらに、the band apartの洗練された音像が際立ちぜったくんの楽曲に新鮮な風を吹かせ、MAKOTOKONDOによるトロンボーンとトランペットが足取りの軽くなる浮遊感を演出したサウンドになったという。

また同じく公開されたリリックビデオを手掛けたのは、ぜったくんの「shuttle 99」リリックビデオを制作したong_(オング)だ。キュートな「アスパラ」くんが春の街を歩いたり、ラッパ吹いたり、とにかく楽しいリリック・ビデオに仕上がっているので是非チェックしてほしい。

リリース情報



新曲「アスパラfeat. 木暮栄一 (the band apart)」配信中:https://zettakun.lnk.to/asparaPR[収録曲]Track 1. アスパラfeat. 木暮栄一 (the band apart)Track 2. アスパラfeat. 木暮栄一 (the band apart)(Sped Up)