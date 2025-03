名店仕込みの「本場四川の麻婆豆腐」は必食。無化調の本格中華とナチュラルワインが味わえる（東京・八丁堀）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は八丁堀駅近くにオープンした化学調味料不使用の本格中華料理店。多彩な料理を楽しめる夜のコースは満足できること間違いなし!

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

大人の町中華 灯(東京・八丁堀)

外観 写真:食べログマガジン

2025年1月、八丁堀駅から徒歩6分ほどの場所に、化学調味料不使用の中華料理とナチュラルワインを楽しめる「大人の町中華 灯」がオープンしました。店主の鈴木さんは、有名グルメガイドに掲載される名店や、「食べログ 中国料理 TOKYO 百名店」に選出されている原宿の老舗中華料理店「四川料理 龍の子」や「神田 雲林」などでも腕を振るってきた実力の持ち主。「自分の両親が気軽に来られるお店を作りたい」という思いのもと、本格中華を気軽に楽しめる同店のオープンに至ったそう。

店内はバルやバーを思わせる落ち着いた雰囲気で、まるで大人の隠れ家。客席は店主の目が届くようにとカウンターに6席のみです。ほどよい距離感で会話を楽しみながら食事の時間を過ごせます。

「本場四川の麻婆豆腐」1,300円 写真:お店から

ランチは3種類で、看板メニューでもある「本場四川の麻婆豆腐」1,300円のほか、「鶏もも肉のトウバンジャン煮込」や「ハーブ豚の黒こしょう炒め」など週替わりメニューを2種類楽しめます。ランチにはライス、スープ、小菜、点心、香物が付き、ご飯は大盛り、おかわり無料。

数種類の前菜 写真:食べログマガジン

ディナータイムには品数豊富な「ディナーコース」7,500円を用意。前菜だけで8〜12種も提供され「雲南トリュフの大人のポテサラ」「自家製カラスミビーフン」「おつまみXO醤」(一例)など、こだわりの品を少量ずつ楽しめます。

焼き物が提供される様子 写真:食べログマガジン

主菜はメニューから好みの2種を選ぶスタイル。その日の温度や豚の肉質に合わせて味を入れ、専用の焼き窯で焼き上げた「茨城県産美明豚の叉焼」や、低温調理でしっとりと仕上げた鶏肉に10種類ほどのスパイスで作った特製ラー油をかけて仕上げる「大山鶏のよだれ鶏」など、どれも捨てがたい逸品ばかり。



締めは日替わりで4種類ほど用意されており、チャーハン、麻婆豆腐、汁なし担々麺、香港えびワンタン麺などから好みのものをチョイス。少量だけ食べたい場合は一口サイズで提供してくれたり、おなかに余裕がある人は全種類オーダーしたりするのもOK。大盛りも基本無料だそうで、柔軟に対応してくれるのがうれしいですね。

同店では化学調味料を使用しておらず、麻婆豆腐を作る際の豆板醤、甜麺醤、仕上げに使う香り油の花山椒油など、どれもすべて手作り。素材の味を活かした本格的な中華料理を堪能できます。

ナチュラルワイン専門店「Vino365」のスペインのナチュラルワイン 写真:お店から

ワインはナチュラルワインをメインに常時5〜6種類を用意。店主は都内のレストランやワインバーにも勤務した経験があり、ソムリエ資格も持っているので、料理に合わせたワインの提案も可能です。

カジュアルに本格中華料理を堪能できる「大人の町中華 灯」。自慢の麻婆豆腐をはじめ、丁寧に作られた多彩な料理で満たされる魅力的なコースを味わいに、足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

鶏もも肉の豆板醤煮込み 出典:中目のやっこさんさん

『店内はカウンター5席のみの小さなBARを連想させる空間に、流れる音楽とともに自然と落ち着きを与えてくれる。

ご主人お一人で切り盛りされ、奥の厨房には中華屋らしい調理器具が所狭しと並んでいる。

豊洲や築地をはじめ、全国から旬の食材を集めているほか、一番のこだわりは化学調味料を一切使わない。

豆板醤、甜麺醤、芝麻醤、香り油、甜醤油はすべてが自家製となる調味料。

この日のランチメニューは3種類。

・本場四川の麻婆豆腐

・鶏もも肉の豆板醤煮込み

・ハーブ豚の黒こしょう炒め

いずれも1,300円で、ライス・スープ・点心・小菜付き。

ライスの大盛り、おかわり無料です。

上2つが辛いメニューということで、頂いたものは以下の通り。

●鶏もも肉の豆板醤煮込み 1,300円

中華鍋を振るう乾いた音を響かせながら、待つこと3分で提供されました。

メインの鶏もも肉は濃厚に染まったギラつく表情に、立ち上るスパイシーな風味。

最後にやってきた小皿は、蒸気の奥はほんのりピンクに染まった大きな点心。

レンゲで一口掬うと、トロみのある餡はマイルドなコクと旨味の奥にある辛さがジンワリ込み上げていくと、いきなりライスを欲する衝動に。

鶏肉は片栗粉の滑らかな口当たりで、豆板醤の辛さの中にもしっかり旨さを放ちながら大きな一口の食べ応えと共に、ライスをさらに急加速。。

優しい甘みに包まれる特大の点心も嬉しい一品。

添えられた小鉢はどれも中華らしさを彩る味わいが揃えられた内容。

爽快に発汗しつつ、予想以上に満たされる中華ランチとなりました。

11時半前に入店するも12時前には満席となる小さなお店。

そのため、一品ずつ丁寧に作り上げるため、混雑時は多少の待ち時間を考慮すると良さそう。

ご主人はソムリエの資格を持たれており、夜は紹興酒やナチュールワインが楽しめる大人の町中華に』(中目のやっこさんさん)

冬竹の子、干貝柱、キノコのオイスターソース煮 出典:ぱせ公さん

『週替りランチから「冬竹の子、干貝柱、キノコのオイスターソース煮」をチョイス。

小鉢が3つと玉子スープまで付く(写真は食べかけ)。

素材の大きさもお味も、本格中華料理店のもの。

シュウマイの大きさと美味しさにびっくり。

ご飯は大盛りもお替わりも自由。

店内カウンター5席が開店時に4席埋まり、15分後の退店時には6名待ち。お支払いは現金のみ。

ワンオペでも注文毎に丁寧に作られるランチを堪能』(ぱせ公さん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆大人の町中華 灯住所 : 東京都中央区湊1-1-15 ポートサイドビル 1FTEL : 080-7999-5043

文:佐藤明日香

