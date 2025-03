イーストで3チーム目…3位のニックスが3年連続通算46回目のプレーオフ進出決定

3月28日(現地時間27日、日付は以下同)。アトランタ・ホークスがマイアミ・ヒートに112-122で敗れたことで、ニューヨーク・ニックスの「NBAプレーオフ2025」の出場が決まった。

これはイースタン・カンファレンス3位のニックスが45勝27敗なのに対し、7位のホークスは35勝38敗となったことで残り試合で全勝しても45勝に到達できないため。

ジェイレン・ブランソン、カール・アンソニー・タウンズのオールスターデュオに加え、OG・アヌノビー、ミケル・ブリッジズ、ジョシュ・ハートらを擁するニックスがプレーオフへ進出するのは3シーズン連続通算46回目。

今年のプレーオフは4月20日に幕を開ける。ニックスは29日のミルウォーキー・バックス戦を含めてレギュラーシーズン残り10試合。足首負傷で離脱しているブランソンを筆頭に、なるべく良好なコンディションでポストシーズンへ臨みたいところ。

一方、この日ヒートが勝利を飾ったことで、イースト13位にいるブルックリン・ネッツ(23勝50敗)のポストシーズン進出の可能性が消滅。すでに同14位のシャーロット・ホーネッツ(18勝54敗)、同15位のワシントン・ウィザーズ(16勝57敗)もポストシーズンへの道が途絶えている。

イーストでは1位のクリーブランド・キャバリアーズ(59勝14敗)、2位のボストン・セルティックス(54勝19敗)、そして3位のニックスがプレーオフ出場を決めている。

Your New York Knicks have clinched a spot in the 2025 NBA Playoffs. pic.twitter.com/ciRZEGE4xq

- NEW YORK KNICKS (@nyknicks) March 28, 2025