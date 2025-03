◆ONE OR EIGHT「M COUNTDOWN」初登場

【モデルプレス=2025/03/28】8人組ボーイズグループ・ONE OR EIGHT(ワンオアエイト)が3月27日に放送された、Mnetが放送する韓国のプログラム『M COUNTDOWN』に出演。韓国デビューを飾った。『M COUNTDOWN』で初めて音楽番組でのステージパフォーマンスを披露したONE OR EIGHT。放送後、Mnetの公式YouTubeチャンネルにて、パフォーマンス映像が公開され、早くも話題となっている。

◆新進気鋭のボーイズグループONE OR EIGHTとは?

なお、3月26日には番組出演に先駆けて、韓国にてデビューショーケースを実施。『M COUNTDOWN』を皮切りに、4月1日にかけて韓国の人気音楽番組に連続出演をする予定だ。ONE OR EIGHTは、MIZUKI、NEO、REIA、RYOTA、SOUMA、TAKERU、TSUBASA、YUGAの全員日本人からなる8人組ボーイズグループ。アーティスト名の「ONE OR EIGHT」は、日本の慣用句の「一か八か」に由来する。「BET ON YOURSELF」をタグラインに掲げ、仲間と夢に向かって一か八かの勝負を世界に仕掛けていく。彼らは2024年8月16日にシングル「Don’t Tell Nobody」でデビュー。2025年3月19日に2nd配信シングル「DSTM」をリリースし、同日に公開されたミュージックビデオは、1週間たたずに600万回再生を突破。さらにiTunesブラジルおよびフィリピンにおけるデイリー総合チャートで1位を獲得。3月19日に日本で開催された「MTV VMAJ」にて、ダンス&ボーカルグループのシーンの中で更なる飛躍が期待される新人アーティストに贈られる特別賞「Upcoming Dance & Vocal Group」を受賞するなど、注目を集めている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】